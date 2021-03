Jestlipak víte, jak dlouho trvá lockdown. Češi se dál baví na téma doby covidové

Smysl a vtip nouzového stavu je v tom - vydržet. Zatnout zuby a ten jeden měsíc to vydržet. Pak už jen do Vánoc. A ještě dva měsíce k tomu. A další tři týdny. Ještě do Velikonoc… Prostě vydržet! I tato parodie na známou scénku "vyděržaj, pioněr" z Pelíšků patří k vtipům šířícím se po internetu, které reagují na jedenadvacetidenní opatření v boji s koronavirem, jejichž konec však nebude ani na Velikonoce.

Třítýdenní lockdown skončil, ale většina omezení trvá dál. A národ vymýšlí nové vtipy. | Foto: Zdroj sociální sítě

Tak se podívejte. Ať vám nová várka vtipu vykouzlí dobrou náladu. A hlavně vyděržat… Zdroj: Deník