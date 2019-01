Nemocnici čekají změny

DAČICE - Omezení přístupu do areálu v nočních hodinách a úplný zákaz kouření platí od dnešního dne v dačické nemocnici. V praxi to znamená, že do areálu Nemocnice Dačice se od 18 do 6 hodin dostanou lidé jen hlavním vchodem z Antonínské ulice. Vchod z druhé strany, to znamená z ulice Pod Kaštany, bude v této době uzavřen. Malá branka za hlavním vchodem na ulici Antonínskou zůstane uzavřena trvale.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Wegerknecht