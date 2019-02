Dačice - Neomezené stání a parkování zdarma možná u dačické pošty brzy skončí. Vedení radnice totiž počítá se zavedením parkovacích kotoučů nebo s automatem. Na svém webu k tomu spustilo anketu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Vlastimil Leška

„Anketa na konečné rozhodnutí vliv mít samozřejmě bude,“ říká tajemník Městského úřadu v Dačicích Karel Macků.

Lidé si v průzkumu mohou vybrat ze tří možností. Nabízí se výběr peněz pomocí automatu, parkovací kotouč či ponechání stávajícího stavu. „Moc nejezdím, je mi to celkem jedno,“ říká k tomuto problému Jan Pech z Dačicka.

Město se k řešení otázky parkování před poštou odhodlalo po opakovaných problémech s dlouhodobým stáním některých vozidel.

„Ti, co si potřebovali něco vyřídit na poště, neměli šanci zaparkovat, protože tady stály vozy i celý den,“ vysvětlil Macků.

Město také musí zvážit finanční nákladnost řešení. V případě parkovacích kotoučů by investovalo pouze dopravní značky upozorňující na časové omezení stání. Toto opatření už funguje před radnicí a v Komenského ulici.

Náklady na pořízení parkovacího automatu by byly mnohem vyšší. Na druhou stranu by to pro město znamenalo i určitý příjem.