HRACHOVIŠTĚ - Třetí místo v šestém ročníku ankety Strom roku vybojovala hrušeň z Hrachoviště na Třeboňsku se 7192 hlasy. První dvě místa obsadily lípy z Olomouckého a Středočeského kraje.

Památná hrušeň. | Foto: František Hešík

Pět set let stará hrušeň obecná roste na pozemku rodiny Márovcovy a do ankety ji navrhla Václava Fliegelová z oboru životního prostředí Městského úřadu v Třeboni. Zajímavostí je, že hrušeň byla jediným ovocným stromem, který se letos probojoval až do finále ankety.

„Velmi si cením toho, že anketa dokázala dát dohromady řadu lidí a přiměla je ke společné akci. Dokonce se našli i takoví osvícenci, kteří sedli na kolo a jeli se na strom, o kterém se mluví, podívat. Doufám, že anketou Strom roku 2007 náš zájem o stromy nekončí,“ podělila se o své zážitky Václava Fliegelová.

Slavnostního vyhlášení ankety se o víkendu v Brně zúčastnili kromě Václavy Fliegelové i zástupci Hrachoviště starostka Marie Kotilová a místostarosta Pavel Márovec.

Všechny stromy z finálové dvanáctky také obdržely certifikáty a plaketu připomínající jejich účast v letošním finále. Vítězná Stojanova lípa získal kromě prestižního titulu Strom roku 2007 také poukaz na odborné ošetření, které bude provedeno na jaře příštího roku. Pokud bude strom zdravý, nahradí ošetření výsadba nových stromů v okolí.