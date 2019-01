Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se naposledy rozloučili:

Jindřichův Hradec

Miluše Rojková, Nová Bystřice, 56 let

Blažena Janotová, Světce, 89 let

Karel Šesták, Nová Včelnice, 88 let

Věra Cepáková, Jindřichův Hradec, 90 let

Pavel Hron, Jindřiš, 67 let

Gejza Szücs, Nová Bystřice, 72 let

Pavel Svoboda, Jindřichův Hradec, 69 let

František Sokol, Bednáreček, 79 let



Třeboň

Josef Koutek, Třeboň, 78 let



Dačice

František Miksa, Urbaneč, 80 let