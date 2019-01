JINDŘICHŮV HRADEC - V minulosti k jedné z mála chabých možností, jak se cestující u autobusového a vlakového nádraží občerství, patřil kiosek zvaný Krmelec.

Jeho pověst však nebývala zrovna nejlepší, protože se zde více scházeli bezdomovci a okolí podle toho vypadalo.

Stánek byl několik let zavřený a nedávno se nakrátko otevřel. V minulosti se i uvažovalo o jeho zbourání, protože moc do prostoru nezapadá.

„Objekt je v soukromých rukách, změnil majitele, na kterém je, jak ho využije. Je stále určen pro rychlé občerstvení, a to tak, aby nebylo nutné zde budovat WC. Takže zde může být stánkový prodej různých sušenek a podobně, tedy balených potravin,“ uvedl vedoucí stavebního odboru Městského úřadu v J. Hradci Bohumil Krejčí.

V nejbližším okolí obou nádraží však moc možností na občerstvení není. Hotel u Města Vídně, který byl přebudovaný z historické nádražní budovy úzkokolejek a jehož součástí byla i restaurace, je řadu let zavřený a vlastník, tedy ČSAD ho nabízí k prodeji. Takže pro turisty prakticky jediným místem na občerstvení zůstává bistro u čerpací stanice.