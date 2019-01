JINDŘICHŮV HRADEC - I od ledna příštího roku bude provozovatelem městské hromadné dopravy ve městě nad Vajgarem firma ČSAD Jindřichův Hradec. Ta jako jediná přihlášená vyhrála veřejnou soutěž na provozování této služby ve městě, když splnila náročné podmínky korespondující s těmi, které byly uplatňovány v předchozích letech.

Smlouva s ČSAD na službu pro občany bude obnovena. Cena jízdného se zatím šplhat vzhůru nemá

„Do nově uzavřené smlouvy se promítne zvýšení nákladů na obnovu vozového parku, nárůst cen za pohonné hmoty, mzdy a podobně,“ uvedl místostarosta Alfred Němec.

Podle jeho slov se však cena jízdného pro občany prozatím nezmění. Podle nabídky předložené ČSAD má přijít jeden kilometr jízdy na 34,74 korun bez DPH. Předpokladem je, že 17,72 korun bude hrazeno z tržeb a zbytek, tedy 17,02 korun, pokryje rozpočet města.

Vzhledem k tomu, že se občas ozývá ze strany občanů požadavek na prodloužení tras, vzkazuje radnice, že každých deset kilometrů jízdy navíc přijde na 350 korun.

Ve tříměsíčním zkušebním provozu je od září například linka MHD do Otína, která má zastávku u hospody. „Tento požadavek se zatím ukazuje jako oprávněný. Jak je skutečně využívána, ale potvrdí až kontrolní odečty,“ dodal Němec.

Zmínil, že mnohdy i oprávněný požadavek na posílení linek v takzvaných dopravních špičkách může být problematický, a to i s ohledem na situaci, kdy nezbývá ani jediný vůz, který by mohl vyjet, protože jsou všechny na trasách.