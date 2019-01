JINDŘICHOHRADECKO - Až na výjimky se ve všech větších městech v bývalém okrese Jindřichův Hradec cena za svoz a likvidaci odpadu za příští rok zvedne. Může za to stále narůstající objem komunálního odpadu a vzrůstající cena za jeho likvidaci.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Objem komunálního odpadu roste a s ním i cena za jeho likvidaci

Přestože se mohou zdát ceny za svoz vysoké, města ještě za svoje občany doplácejí. Zákon jim totiž stanovuje, že mohou od občanů vybrat maximálně 500 korun, to však často nestačí. Takovou částku zaplatí i v příštím roce občané Jindřichova Hradce. „Připravuje se také uvádění studie o odpadovém hospodářství do praxe. Postupně se začnou budovat další kontejnerová stání, přibude nádob na separaci odpadu a také bude upravena provozní doba sběrného dvora na všechny dny v týdnu,“ uvedl místostarosta Alfred Němec.

Výhodu mají občané Lomnice nad Lužnicí, které už několik let vede úspěšnou kampaň za třídění odpadu a obyvatele k tomu motivuje rozdílnou cenou za svoz. „Ten, kdo topí plynem, elektřinou nebo má certifikovaný dřevokotel, zaplatil letos 310 korun oproti těm, kteří topí neekologicky, je to o 120 korun méně,“ uvedl starosta Karel Zvánovec. Kalkulaci na příští rok úředníci teprve připravují, ale už teď je jasné, že ekologicky topící domácnosti budou opět zvýhodněny. Například v Nové Bystřici se cena na příští rok nezmění, občan tak za jeden kalendářní rok zaplatí stejně jako letos 450 korun. Zvýhodněny jsou děti do deseti let a lidé nad 60 let.

Ve Slavonicích zdražili poplatek z 400 na 470 korun za občana a rok. „Vloni jsme nezdražovali, a tak se možná může někomu zdát nárůst ceny poměrně značný," míní místostarosta Jaromír Vítů.

Dačičtí radní doporučili zastupitelstvu schválit navýšení ceny o 30 korun. Za rok 2008 by tak lidé zaplatili 450 korun.