JINDŘICHOHRADECKO - Pro rybáře v Jindřichově Hradci byl letos největším zklamáním vypuštěný rybník Vajgar.

Večerní chytání. | Foto: Milan Schmidt ml.

„Obchodně se oprava Vajgaru do našich tržeb promítla. Letos jsou o něco nižší než v loňském roce. Pokud jde o nabízený sortiment a zajímavé novinky, těch každoročně přibývá. Zkvalitňují se materiály na výrobu rybářských prutů a vlasců. Dnes se stále více používají kroucené rybářské šňůry a pruty s výměnnými špičkami nazývané feeder. Jejich ceny jsou sice vyšší, ale kvalita je s běžnými výrobky nesrovnatelná,“ řekl prodavač rybářské prodejny na jindřichohradeckém náměstí Svatopluk Sejkora.

Stále více rybářů se věnuje tomuto koníčku jen tak pro potěšení. Už to není jen o lovení masa. V cizině, ale i u nás je již hodně revírů, kde se dbá na šetrné zacházení s rybami.

„V nabídce máme ekologické vezírky, které jsou jemné a ryba se v nich nepoškodí, podložky pod kapry, na ty se šetrně ulovená ryba položí, aby se nezranila o tvrdý povrch,“ informoval majitel prodejny v J. Hradci Jan Bašata.

Je tu doba výlovů, takže je velký zájem o holiny „prsačky“, které se dají v obchodech pořídit od 900 až do 3000 korun podle materiálu.

Nadprůměrné teploty a nízký stav vody navíc měly za následek, že na rybnících Hejtman a Staňkovský bylo letos uloveno hodně velkých sumců.

„Nabízíme i elektronické echoloty pro rybáře. Některé revíry je zakazují, myslím si ale, že je to výborná pomůcka ke zmapování dna. No a echolot přece ryby nechytá,“ míní majitel prodejny v Chlumu u Třeboně Jan Trázník.