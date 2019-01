TŘEBOŇ - O osudu Třeboňského ráje rozhodnou v pondělí zastupitelé. Budou totiž jednat o prodeji majetku autokempu, který město nabídlo k prodeji. „Sešly se tři nabídky a ta nejvyšší převyšuje základní cenu zhruba o pět milionů korun. Rada města vzal na vědomí výsledek výběru. Ještě to však musí schválit zastupitelstvo,“ uvedl starosta Třeboně Jan Váňa.

Třeboňský ráj | Foto: Miroslav Král

Zastupitelé budou jednat o prodeji majetku oblíbeného tábořiště

Město, které má pětaosmdesátiprocentní podíl ve společnosti Autokemp Třeboňský ráj, původně chtělo svůj obchodní podíl prodat. S tím však nesouhlasil jeden ze společníků a tím celý prodej zablokoval. Proto se město rozhodlo pro realizaci prodeje movitého a nemovitého majetku společnosti obálkovou metodou a následnou likvidaci společnosti.

Nabídka za miliony

„Součástí prodeje byly jak pozemky, které patří městu, tak i další majetek. Nabídnutá cena se pohybuje kolem 29,5 milionů korun,“ dodal Váňa.

Z těchto peněz poputuje přibližně polovina do městské kasy, a to za pozemky. Ostatní peníze půjdou do společnosti, kde by si je měli po dohodě rozdělit spolumajitelé, tedy město a pět dalších vlastníků.

Co na celou situaci říká současný dlouholetý nájemce a zároveň jeden ze spolumajitelů společnosti Jiří Neubauer? „Do prodeje jsme se nepřihlásili. Cena se nám zdála hodně vysoká. Doufám, že se nám v případě prodeje podaří dohodnout se s novým majitelem o pronájmu. V kempu jsme nechali mnoho práce,“ říká.