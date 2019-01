TŘEBOŇSKO - Vytrvalý déšť od čtvrtka do pátečního rána přinesl nervozitu do nejedné domácnosti. Každý, kdo na vlastní kůži zažil povodně, s obavami sledoval vývoj vodní hladiny nejbližšího toku.

ilustrační foto | Foto: Archiv VLP

V Nové Vsi nad Lužnicí platil druhý povodňový stupeň. Všichni čekali na vodu z Rakouska

Včera asi nejvíce voda nastoupala v Nové Vsi nad Lužnicí, kde řeka dosáhla 2. povodňového stupně, tedy stavu pohotovosti.

„Zatím je řeka vylitá jenom k zahradám, přestalo pršet, takže by nás to mohlo minout. Do večera ještě čekáme vodu z Rakouska, ale když nezačne pršet, tak to zvládneme,“ uvedl včera dopoledne starosta obce Josef Dlabík.

Podotkl však, že by se měly kompetentní orgány zajímat o stav koryta řeky: „Zřejmě raději se bude na jezu v Nové Vsi dělat přechod pro ryby za téměř tři miliony, místo aby se vyčistilo koryto.“

Také starosta Majdaleny Karel Fürst hlídal včera stav vody a byl přesvědčený, že tentokrát se obci povodeň vyhne.

Z objížďky se včera dopoledne vrátil také místostarosta Třeboně Zdeněk Mráz, podle kterého vysoká nasávací schopnost krajiny a poloprázdné rybníky pomohou nápor vody zvládnout.

Obdobná situace byla i na Dačicku. „Srážky nebyly a vzhledem k suchu se nasytila vodou půda,“ sdělil pracovník pro krizové řízení Bohumil Kmínek.