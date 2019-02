JINDŘICHŮV HRADEC - Během pár týdnů začne s největší pravděpodobností kácení pruhu městského lesa podle zakreslených značek za Řečičkou směrem ke křižovatce Kunifer. Další kácení bude během 2 až 3 let, takže do 10 let původní les zmizí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv

Je možné přistoupit na kompromis mezi kácením a zachováním původního porostu?

Les je starý a je potřeba ho obnovit. Ale jeho obnovení není okamžité.

Pro mě to třeba znamená, že již ho nikdy neuvidím obnovený, trvá to desítky let. Také již tam nebudou smrky a borovice, bude to smíšený les.

A proč to kácení? Jde o klasický hospodářský les a pro ten platí jistá pravidla. Změna charakteru na jiný typ lesa podléhá složitému řízení, takže tato složitost, kterou vymysleli nějací lidé v dobrém úmyslu, zase nyní brání tomu, aby se z něho udělal jednoduše jiný typ lesa.

Les využívají obyvatelé sídliště na procházky a venčení psů, chodí tam školky na procházku, často se u něj zastavují automobilisté. Teď je budou místo lesa vítat nízké stromky, pravděpodobně chráněné plastem či nátěrem proti okusu, srnky by jinak novou výsadbu zničily.

Pro obyvatele Řečičky to samozřejmě znamená zvýšení hluku a prašnosti, již v současné době je vidět ze silnice do obýváku, takže domy se ještě více odkryjí a budoucí listnaté stromy v zimě toho moc neochrání.

Na jedné straně vám každý řekne, že les by se měl zachovat. Otázka nastane, když se ho někdo zeptá, co pro to udělá. Aktivita většiny končí tím, že by se někam podepsali. Již založení občanského sdružení znamená převzetí odpovědnosti, finanční i právní. Někdo by musel zaplatit výdaje se změnou charakteru lesa a další náklady. A jsme u peněz. Co je důležitější, chodník nebo les?

Pokud by došlo v lese k nějakému zranění, tak by měl každý plno argumentů, co se mělo udělat, například že se měly stromy vykácet dříve, aby se předešlo zranění (viz případy lidí zraněných padlými stromy v minulé době). A ta bezpečnost stojí peníze a asi opravdu není možné tak každoročně kontrolovat stromy, zda nehnijí zevnitř a skoro denně tam chodit, zda se něco neláme a hrozí pádem.

Je tu někdo, kdo by dokázal zajistit nějaký kompromis mezi současným navrženým kácením a částečným zachováním lesa?

Pokud ne, tak se aspoň zajděte rozloučit s lesem, udělejte nějaké fotografie, času ubývá.

A víte, co bylo u tohoto lesa na Řečičce před více než 100 lety?