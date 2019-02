J. HRADEC, CIZKRAJOV - V pátek se konalo v sídle VZP v Jindřichově Hradci jednání Domácí péče se zástupci VZP. Čeho se to celé týkalo? Asi nikoho nepřekvapí, že se řešila situace „mediálně“ známého případu Filipa Němce z Cizkrajova.

Filip Němec a jeho matka u soudu v J. Hradci | Foto: Deník/Miroslava Kolářová

Jak vidí problém ukončení poskytování služeb rodině Filipa Němce vedoucí sestra domácí zdravotní péče.

(Jedná se o chlapce, který se při školním výletě málem utopil , což vážně poškodilo jeho mozek – poznámka redakce).

Doposud se nikdo nezastavil nad jednou jedinou věcí, faktem, který je i není atraktivní a oblíbený. K dnešnímu dni dostala paní Marta Šabouková dopisy s kladnými i zápornými ohlasy.

U jedné strany je označována jako hyena v lidské kůži, ale ozvalo se i nemálo lidí, kteří se ptají, kde se stala chyba. Je třeba si uvědomit, že hledaná chyba není v poskytování domácí péče, jak bylo několikrát nesprávně prezentováno v médiích. Co je ale vlastně domácí péče?

Podle zákona i každodenní reality je to zdravotní péče, která je poskytována ambulantní formou a jako taková je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

A jsme takzvaně u „jádra pudla“. Je přenášení, přidržování, mytí hlavy, hlídání v nepřítomnosti rodičů zdravotní péčí? Není a nebude. Zde se totiž dostáváme na pole sociální péče, a ta jako taková je hrazena z naprosto odlišných zdrojů a ne zdravotní pojišťovnou.

Pod pojmem zdravotní domácí péče jsou skryty takové úkony jako například převazy, měření teploty, tlaku, aplikace inzulínu, odběry krve.

Případná požadovaná rehabilitace v našem státě není a nemůže být poskytována ambulantně a už vůbec ne prostřednictvím domácí péče. Tuto musí vykonávat odborné zdravotnické zařízení.

Uvědomila si matka Filípka, starosta Cizkrajova a další „zasvěcenci“ tyto skutečnosti? Jsou si vědomi, že jim domácí péče paní Marty Šaboukové vedle zdravotních a nezpochybnitelných úkonů, které proplácí VZP, poskytovala i náhradu sociální péče, a to v rozsahu minimálně 3 hodin týdně po dobu několika let zdarma?

Kdo v médiích vysvětlil široké laické veřejnosti, že darovaná péče v hodnotě zhruba 30 000 korun ročně věnovaly sestry z Domácí péče Filípkovi Němcovi na úkor svého finančního zisku a volného času?

Nikdo, to se raději pořádá hon na čarodějnice. Je to snazší a jednodušší. A viník? Je přeci označen. Tečka. Vzhledem k vytíženosti a nemocnosti sester padla i poslední motivace. A co dělá obec kromě povyku na adresu domácí péče?

Nic a stále nic. Snažil se kromě nemístného osočování starosta obce skutečně zajistit tolik potřebnou sociální péči pro uvedeného postiženého obyvatele Cizkrajova, což je jeho zákonnou povinností?

A na místě je i odpověď. Ne, zatím ne a chtělo to jen málo. Zajímat se o skutečné potřeby vyčerpané matky, která samozřejmě nemůže zvládnout každodenní nápor. Ale toto domácí péče paní Marty Šaboukové nemůže zajistit, jde o sociální péči a ne zdravotní.

A tak Filípek i jeho rodina dostali dar, ale vzhledem k nepochopení rozdílu mezi zdravotní a sociální péčí si asi neuvědomili skutečnou hodnotu tohoto činu.

Z našeho pohledu si pak může říci to pravdivé rčení „za dobrotu na žebrotu“.

(autorka je vedoucí sestra domácí zdravotní péče, která Filipově rodině do poloviny února pomáhala v péči)