JINDŘICHŮV HRADEC - Sloučení společností Regionsport služby a Relax Vajgar odsouhlasili ve středu odpoledne zastupitelé města.

Plavecký bazén J. Hradce | Foto: archiv redakce

Městu Jindřichův Hradec postačí jeden provozovatel sportovišť. Shodli se na tom zastupitelé.

„Dvě společnosti jsou luxusem. Mají společný charakter činnosti, obě spravují sportovní a tělovýchovná zařízení města,“ zdůvodnil návrh fúze místostarosta Pavel Vejvar. Dosavadní právní forma společnosti s ručením omezeným, kde je město jediným společníkem, bude zachována. „Z pohledu města je nejvýhodnější, protože je snadno kontrolovatelná a není organizačně složitá,“ vysvětlil místostarosta Alfred Němec.

Z právního hlediska bude nástupnickou organizací Relax Vajgar a zanikající Regionsport. Nová společnost má oficiálně začít fungovat od 1. ledna příštího roku a na post ředitele bude vypsáno výběrové řízení s dostatečným časovým předstihem tak, aby mohl začít fungovat již od posledního čtvrtletí letošního roku. Samotná realizace fúze společností bude zcela v režii města, poté semázměnit i název.

„Zásadní je to, že správa sportovních zařízení bude pod jednou organizací. Vznikne zde prostor pro uplatňování ekonomických mechanismů jak z hlediska nákladového, tak příjmového. Dojde k lepšímu vzájemnému využití pracovních sil, protože dosud byla jedna společnost zaměřena spíše na letní a druhá na zimní sezonu. Společné budou režijní činnosti, jako je například účetnictví, a řadu věcí bude možno zabezpečit odborněji. Již jen z těchto pohledů bude sloučení jistě ekonomickým přínosem,“ uvedl místostarosta Pavel Vejvar, který je „otcem“ myšlenky jednotné společnosti.

„Je pravdou, že v jiných městech také stačí jedna společnost sportovních služeb. Nevím ale v tuto chvíli, co od toho mám čekat, jaká je představa. Souhlasím s názorem, že ředitel by měl být hlavně manažer – ekonom. Je mi jasné, že cesta ke spojení obou společností nebude jednoduchá, ale věřím, že se to podaří udělat tak, aby vše fungovalo ku prospěchu,“ řekl po verdiktu zastupitelů pro Deník jednatel společnosti Relax Vajgar Petr Cihla.

Ve stejném duchu se včera vyjádřila i jednatelka Regionsportu Milena Liklerová s tím, že větší firma může také přinést více problémů.