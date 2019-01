Lidi trápí valy proti povodním a rozbité cesty. TŘEBOŇ – Každá místní část města je něčím specifická a má své odlišné problémy. V těchto dnech zástupci třeboňské radnice spolu s vrchním strážníkem městské policie Vladimírem školou a ředitelem Městských lesu Danielem Dvořákem zajížděli do jednotlivých osad na schůze s občany.

ilustrační foto | Foto: vlp

„Všude se volily nové osadní výbory, které ještě musí schválit zastupitelstvo. Vedle ohlédnutím se za novým rokem byli občané seznámeni i se záměry města v jednotlivých místních částech. Velice je zajímaly údaje o počtech obyvatel a vývoji situace v lesních porostech jak po loňské sněhové kalamitě, tak i po orkánu Kiril,“ zmínil místostarosta Třeboně Zdeněk Mráz.

Největší místní částí jsou Břilice, kde žije 769 z celkových 8858 obyvatel města. „Lidé se zde v diskusi zajímali mimo jiné o to, kdy bude vybudovaná cyklostezka do Třeboně. Akce je nyní ve fázi projektové dokumentace a příští rok by měla být cyklostezka realizovaná,“ zmínil Mráz. Ve Staré a Nové Hlíně, kam ještě patří část Holičky, je 502 obyvatel, jsou stále předmětem největšího zájmu protipovodňová opatření. Podle Mráze je ochranný val ve Staré Hlíně z větší části již hotový a v krátké době bude očištěný od zbytku kameniva a upraví se do konečné podoby. Val bude v budoucnu nahrazovat hráz z pytlů, kterou tam kvůli povodním museli pracovníci našich technických služeb spolu s vojáky instalovat. Znamenalo to položit 450 naplněných pytlů,“ podotkl Mráz s tím , že val ale neochrání několik spodních domků od povodní, jaké byly v roce 2002.

Občany z Branné zase nejvíce sužuje rozbitý průtah vesnicí. Jedná se o hlavní tah od Nových Hradů na Třeboň, kde právě Branná je posledním místem, kde nejsou nové povrchy. Rekonstrukci však musí podle Mráze předcházet vybudování kanalizace. „Nyní se dokončuje projektová dokumentace a příští rok by se měla pokládat souběžně s novými chodníky a veřejným osvětlení. Poté bude možné udělat nový svršek,“ vysvětluje Mráz.

V další místní části – Přesece jsou rovněž největší bolestí cesty. Ty však bohužel nejsou v majetku města. Hlavní letošní investicí zde bude chodník a parkoviště.