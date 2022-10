JHMD chce provozovat na úzkokolejce autobusy, než to za ni převezme kraj

ČTK

Firma Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), která provozuje dopravu na úzkokolejce, se bude snažit zajišťovat náhradní autobusovou dopravu do té doby, než to za ni převezme Jihočeský kraj. ČTK to v pátek řekl předseda správní rady JHMD Boris Čajánek.

Na jindřichohradeckou úzkokolejku vyjely 2. října 2022 poslední vlaky. | Foto: ČTK