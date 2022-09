Jak sdělil jihočeský hejtman Martin Kuba, chce o novinkách z letiště informovat otevřeně. Do současnosti se podařilo zajistit řízení letiště v Plané Řízením letového provozu (ŘLZ). „V současnosti pracujeme na tom, aby ho mohli Jihočeši co nejdříve skutečně využívat,“ dodal.

Do obou destinací mají z Budějovic létat přímé linky (žádné mezipřistání z Prahy). Vlajkovým dopravcem Čedoku je společnost SmartWings, která funguje na všech regionálních letištích a je využívána na krátké a střední lety. Konkrétně by mělo jít o stroje Boeing 737, které jsou nejrozšířenější dopravní letouny na světě.

Do infrastruktury letiště už padlo značné množství peněz (téměř dvě miliardy), a tak je jeho využívání nasnadě. „Po konzultacích se zástupci cestovního ruchu, cestovních kanceláří a dalších se ukazuje, že představa, že by fungování letiště stálo jen na příletech ze zahraniční, není úplně reálná,“ vysvětlil Kuba.

Na dovolenou i zpět

Letiště by podle něj mělo sloužit i opačnému účelu. „Jihočeši by odtud měli létat na dovolenou, a o to se intenzivně snažíme,“ uvedl hejtman.

Letiště Budějovice chtějí řídit z Ostravy, přes dálnici dali pěším stezku

První možné lety by podle něj mohly startovat z Plané už v roce 2023. „Bylo nutné jednání s ředitelem ŘLZ i Úřadu pro civilní letectví, tak abychom doladili detaily, zrychlili proces zprovoznění a mohlo se odtud cestovat třeba už příští léto, odhaduji srpen až září,“ dodal Martin Kuba s tím, že chybí potvrzení technických parametrů, o kterém by se mohlo rozhodnout do poloviny října.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Prvním vážným zájemcem o spolupráci se stala cestovní kancelář Čedok, která už má o fungování jihočeského letiště konkrétní představu.

Našli příležitost

Generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman přiblížil, že cestovní kancelář se v posledních letech zaměřuje na rozvoj regionálních letišť a má zkušenost například z Karlových Varů. „Chceme být blíže klientům, proto jsme se začali zajímat i o českobudějovické letiště. Pokud technické certifikace dopadnou podle představ, tak bychom rádi do prodeje v řádu týdnů otevřely dvě destinace, první je turecká Antalya a druhá řecký ostrov Rhodos,“ upřesnil.

Shakira na letišti v Budějovicích nepřistála, ale létají sem jiné hvězdy

V Turecku jde podle jeho slov o nejvíce poptávanou lokalitu zákazníky na českém trhu. „Do oblasti Antalya a okolí se létá také z Karlových Varů novou letos otevřenou linkou. Je úspěšná a dosud létá plně obsazená,“ konstatoval ředitel Čedoku.

Sází na ověřené lokality

I Rhodos je podle něj sázka na jistotu. „Češi ho mají velmi rádi, nabízí všechny typy ubytování od tříhvězdičkových hotelů po kvalitní s pěti hvězdami. Tento projekt bude úspěšný, když ho zahájíme těmito destinacemi,“ odhaduje.

Letiště rozlétáme, ale bude to chvíli trvat, řekl hejtman Kuba

Potenciál má podle něj i spádová oblast o milionu obyvatel i ekonomicky silné obyvatelstvo. „Nebude problém najít několik tisíc lidí, kteří by odtud létali. Pokud se letiště otevře, plánujeme osm letů do Turecka a stejný počet do Řecka,“ upřesnil Zeman.