Na svého kamaráda a kolegu předsedu senátu Jaroslava Kuberu, který náhle zemřel, vzpomíná také dlouholetý lidovecký politik a senátor Josef Kalbáč. "S Jaroslavem Kuberou jsem rád pracoval, byl to rozumný člověk. Vše co řekl, mělo hlavu a patu a ještě to dokázal většinou vtipně podat. Za to ho měli v oblibě i novináři. Byl to můj veliký kamarád a stejně jako já velký obhájce senátu. Vždy na něj budu vzpomínat v dobrém," uvedl Josef Kalbáč s tím, že smrt Kubery ho velmi zarmoutila.