Kdy jít volit? V pátek jsou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

Výsledky evropských voleb budou známy v neděli ve 23 hodin a vy je můžete sledovat na webu Deníku, kde přineseme i ohlasy politiků a dalších osobností.

Přehled o tom, jak se hlasovalo v jednotlivých obcích, najdete v úterním vydání vašeho Deníku.

Při minulých eurovolbách byl největší účast v kraji v okrsku číslo 11 Milčice v Blatné, kde k volbám přišlo 14 ze 17 voličů. Nejméně lidí volilo rovněž na Strakonicku - v obci Zahorčice, kde volební účast dosáhla hodnoty 3,64 procenta.

Volby do Evropského parlamentu na Písecku

Vráž - K volbám do Evropského parlamentu ve Vráži přišlo hned v první půl hodině třináct lidí. Byli mezi nimi i Vojtěch Huptych (19) a Michal Kupec (18), kterým není jedno, jak se bude Evropa vyvíjet do budoucna. Vybírali takové kandidáty, kteří jim dávají naději, že se situace v Evropě zlepší. "Zatím je polovina z voličů mladých, to dříve nebývalo," uvedl předseda volební komise Jiří Hlavsa. Dodal, že tentokrát přišlo na začátku více lidí než před pěti lety.

Táborský úřad vystavil 154 voličských průkazů

Táborsko - Otevření volebních místností se na Táborsku odehrálo bez potíží. U evropských voleb se ale očekává velmi nízká účast.

Ačkoliv se na zveřejnění výsledků letošních voleb do Evropského parlamentu bude čekat až do nedělní 23. hodiny, Táborsko by své volební okrsky mohlo mít sečtené mnohem dříve.

Podle vedoucího odboru vnitřních věcí Vladimíra Helmy je systém zpracování výsledků mnohem jednodušší než například u komunálních voleb, a to jak díky totožným lístkům pro celou republiku, tak kvůli malé volební účasti.

„V předchozích evropských volbách v roce 2014 na Táborsku činila něco přes osmnáct procent. Dá se předpokládat, že ani letos nebude účast voličů příliš vysoká,“ odhadl Vladimír Helma.

Městský úřad letos vydal celkem 154 voličských průkazů, na rozdíl třeba od prezidentské volby, kdy jich vystavil 1215. Na Táborsku se volí v 41 okrscích.

Eurovolby 2014 Jak vypadala volební účast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014?

Česká republika: 18,2 procenta

Jihočeský kraj: 17,75 procenta

Táborsko: 18,15 procenta

V Oslově chodili lidé volit hned od začátku

Oslov - V Oslově vyrazilo několik lidí k volebním urnám hned po otevření volebních místností v pátek odpoledne. Volit mohou ve dvou okrscích.

V roce 2014 byla volební účast v Oslově 24,24 procenta. Nejvíce hlasů zde získala ODS, na druhém místě skončilo ANO 2011 a na třetím Str. zdr. rozumu-NECHCEME EURO.

V Kunžaku hned na začátku přišlo hodně lidí

Kunžak – Poměrně čilý ruch panoval v pátek po otevření dveří ve volební místnosti v Kunžaku. Členové volební se shodovali, že účast je nad jejich očekávání. V evropských volbách v roce 2014 byla v obci volební účast téměř 23 procent, tedy o zhruba 7 procent vyšší než byl průměr z celého Jindřichohradecka.

V umělecké škole je komise stabilní

České Budějovice - V budějovickém okrsku 23, který sídlí v Základní umělecké škole O. Jeremiáše v Otakarově ulici, přišli první voliči s otevřením místnosti. V okrsku je zapsáno 1113 voličů, přibližně o padesát více než při posledních volbách. Podle předsedkyně komise Magdaleny Králové je to proto, že se kolem Palackého náměstí staví nové domy.

Složení komise je celkem standardní. Jejím nejdéle sloužícím členem je Jan Pinc. "Od roku 1989 jsem tu byl na všechny volby, patřím už do inventáře," usmál se bývalý učitel a připojil, že posledně byl v komisi jediný muž mezi ženami.

Účast při hlasování očekávali v komisi slabší, ale předsedkyně poznamenala, že by mohlo být i 20 nebo 25%. "Třeba voliči překvapí," usmála se Magdalena Králová. Ale i ona sama sebou měla balík Českobudějovického deníku a časopisů na čtení k ukrácení případné dlouhé chvíle.

Mezi prvními voliči byla i Ivana Chodorová. "Snažím se chodit pravidelně, někdy se stane, že to nevyjde," poznamenala ke své účasti a dodala, že výběr pro ni ani nebyl moc těžký, celkem snadno našla stranu, pro kterou hlasovala.

Předsedu komise překvapilo, kolik chodí lidí

Český Krumlov - Předsedu komise sedmého volebního okrsku v Českém Krumlově překvapilo, kolik chodí volit lidí. "Přiznám se, že jsem to nečekal," řekl František Petera pár minut po druhé hodině, kdy se u urny stihlo vystřídat přes deset lidí.

První z nich byla Božena Cejnková, která chodí svůj názor vyjádřit ke všem volbám. Přišla ještě dřív, než se dveře volební místnosti otevřely. "Většinou takhle na čas nechodím, ale jedu v půl třetí na nákup, tak mi to pěkně vyšlo," vysvětlila.

Na jedničku se v Prachaticích těší

Prachatice – V podstatě v neměnném složení se už pár let schází šest členů volební komise v okrsku s číslem jedna v Husově ulici v Prachaticích. Jak se všichni shodují, vzájemně se na sebe už těší a v podstatě trvají na tom, že chtějí být právě v budově prachatické vyšší odborné školy. „Jsme sehraná parta,“ říká Vladimír Buzický, který je zároveň nejstarším členem volební komise. Někdy je komisi doplní nováček. Ostřílení matadoři mu pak předávají zkušenosti. Například Vladimír Buzický ve volební místnosti jako komisař pracuje zhruba dvacet let. U ostatních členů je rozhodně oblíbený. „Dokonce nám v pátek před otevřením místností hraje na piano,“ pochvaluje si Helena Krpounová, předsedkyně komise na prachatické jedničce, skoro domácí atmosféru. Navíc, stalo se prý už tradicí, že manželka Vladimíra Buzického na volební víkendy napeče něco dobrého k snědku.

Členové komise se zatím nikdy nesetkali s žádnou událostí, která by narušila průběh voleb. Stává se prý, že občas přijde naštvaný volič a z komise si udělá pomyslnou vrbu, které se svěřuje se svými politickými názory.

Jindřichohradecko očekává nízkou volební účast

V evropských volbách v roce 2014 byla na Hradecku volební účast pouze 16,2 procenta.

Ačkoliv se na zveřejnění výsledků letošních voleb do Evropského parlamentu bude čekat až do nedělní 23. hodiny, Jindřichohradecko by své okrsky mohlo mít sečtené mnohem dříve. Podle tajemníka hradeckého úřadu Karla Přibyla je systém zpracování výsledků mnohem jednodušší než například u komunálních voleb, a to jak díky totožným lístkům pro celou republiku, tak kvůli malé volební účasti. „Dá se předpokládat, že účast voličů nebude vysoká. V předchozích evropských volbách v roce 2014 na Hradecku činila jen něco přes šestnáct procent,“ odhaduje. Jindřichohradecký úřad letos vydal celkem 126 voličských průkazů, na rozdíl třeba od prezidentské volby, kde jich vystavil 860. „I z toho se dá malá účast odhadnout,“ dodal hradecký tajemník.

Školáci museli vyklidit svou třídu

Český Krumlov - Už popáté od doby, kdy nastoupili do první třídy, museli třeťáci ze 3.B českokrumlovské ZŠ Masaryka vyklidit svou třídu, která se ve 14 hodin promění ve volební místnost 7. okrsku. V roce 2017 se tam konaly parlamentní volby a v roce 2018 volby komunální a ve dvou kolech se tam vybíral prezident.