Mnohem méně zahraničních turistů, zato nebývalý zájem tuzemských výletníků. Letošní „koronavirová“ sezona pozměnila turismus v jižních Čechách.

Potvrzuje to i Petr Šalda, generální manažer českobudějovického Grandhotelu Zvon, který letošní sezonu hodnotí jako zvláštní, ale přesto přiměřeně úspěšnou. „Dominovala u nás česká klientela s minimálním podílem cizinců, zhruba kolem dvaceti nebo třiceti procent. Přesto se nám podařilo v červenci i srpnu hotel naplnit na téměř devadesát devět procent,“ sdělil manažer.

Přiznal ale, že oproti minulému roku je znatelný pokles tržeb. „V červenci jsme oproti loňsku měli pokles celkových tržeb o deset procent a v srpnu až o patnáct procent, takže jsme rádi za každou rezervaci, i když hotel zatím plníme dobře. Ale ta situace je nestabilní,“ vysvětlil.

Změnila se také doba rezervace před příjezdem a délka pobytu. „Lidé nyní dělají rezervaci až dva nebo tři dny před příjezdem, protože nikdo netuší, jaká situace může nastat třeba za měsíc,“ řekl Petr Šalda. „Průměrná délka pobytu u nás byla dříve kolem dvou nocí. A letos to bylo v průměru tři a půl noci, takže ty pobyty se prodloužily, někdy až na deset dní, protože hosté u nás trávili hlavní dovolenou,“ dodal s tím, že větší výzvou pro hotel bude nyní podzim.

Podzimu se s přibývajícími opatřeními obává i ředitel Jihočeského muzea František Štangl. „Nabídka výstav je zajímavá, ale přesto lidé přicházejí opatrně a obávám se, že teď, když jsou ve vnitřních prostorách opět nařízeny roušky, budou chodit ještě méně,“ popsal své obavy ředitel. Souhlasí také s tím, že dopad koronavirové krize je znatelný. „Promítlo se to samozřejmě do návštěvnosti. Oproti minulým sezonám je to významný pokles. Skoro dva měsíce bylo navíc muzeum úplně uzavřené,“ vysvětlil.

O nižší návštěvnosti mluví také správce českobudějovické Černé věže Jan Vančura. „Až do 25. května jsme měli zavřeno a v červnu klesla návštěvnost oproti loňsku o třicet až čtyřicet procent,“ sdělil. Červenec a srpen se ale dle jeho slov vyrovnal díky českým turistům loňské sezoně. „Celé léto převažovali čeští turisté. Návštěvnost tak byla poměrně silná, i když ji tvořilo letos maximálně deset procent zahraniční klientely,“ prozradil správce.

Podle Jany Píchové z Jihočeské centrály cestovního ruchu pomohla přilákat turisty do kraje i reklamní kampaň, která zvala na dovolenou právě do jižních Čech. „Podařilo se nám turisticky naplnit i města, o které jsme měli před začátkem sezony trochu obavy, a to například České Budějovice, Borovany, Písek nebo Český Krumlov. Strmé nárůsty počtu návštěvníků jsme zaznamenali také ve sportovních areálech,“ informovala Jana Píchová.

Koronavirus měl ale zásadní vliv na prohlídky v Budějovickém Budvaru. Vzhledem k bezpečnostním opatřením se totiž vedení národního pivovaru rozhodlo, že se tento rok již jeho brány turistům neotevřou. O tom, zda budou moci návštěvníci opět přicházet v příští roce, rozhodne podle mluvčí Budvaru Markéty Ježkové to, jak se bude situace kolem koronaviru vyvíjet.

Na dovolenou vlakem



- Češi trávili dovolenou doma, a tak České dráhy (ČD) zaznamenaly o prázdninách větší poptávku po spojích do prázdninových regionů



- Největší zájem byl podle mluvčí ČD Gabriely Novotné o cesty mezi Prahou nebo Brnem a jižními Čechami

Autor: Lenka Vokatá