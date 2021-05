Podle Daniela Maňhala z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu například Lužnice kulminovala v Bechyni v pátek 14. května. V sobotu v pozdním odpoledni začala klesat a meteorologové v neděli očekávali, že hladina se bude nadále snižovat. Při kulminaci dosáhla Lužnice v Bechyni až na úroveň kolem 260 centimetrů. V místní části Zářečí proto byly postaveny i protipovodňové stěny. V sobotním odpoledni už se ale řeka dostala pod 240 centimetrů, což je úroveň 1. stupně povodňové aktivity. V neděli před 14 hodinou hlásilo měřící zařízení průtok 79 kubíků a hladinu na úrovni 230 centimetrů. "Výhledově by měla hladina dál klesat," předpověděl v neděli brzo odpoledne Daniel Maňhal. Před posledními dešti přitom byla hladina Lužnice v Bechyni zhruba na jednom metru. Intenzivní srážky ji tedy zvedly na dvouapůlnásobek.

Podobná byla situace i na jiných jihočeských tocích. Deště vyhnaly hladiny výrazně nad obvyklou úroveň. Třeba Otava v Katovicích kulminovala v pátek dopoledne asi na 130 centimetrech. "Před dešti měla zhruba šedesát centimetrů," zmínil Daniel Maňhal. Vltava v Českých Budějovicích kulminovala v pátek na necelých 150 centimetrech, před dešti měla přes metr.

"Průtoky jsou stále výrazně nadnormální," informoval hydrolog Tomáš Vlasák z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dle jeho slov kolegové meteorologové v neděli i v pondělí očekávají další přeháňky, na Šumavě i trvalejší. "Hladiny řek budou nadále klesat. Horní úseky Otavy a Vltavy nad Lipnem se mohou v pondělí a úterý opět zvednout. Dosažení SPA ale nečekáme," konstatoval Vlasák.

Pro pokles hladin hovoří i předpověď počasí na následující dny. Podle Daniela Maňhala se dá čekat kupovitá oblačnost a přeháňky až do čtvrtka. "Nejvyšší odpolední teploty by měly dosahovat 14 až 16 °C," doplnil Daniel Maňhal a připojil, že ráno může být méně oblačnosti, která by mohla přes den přibývat a může být až zataženo. Přeháňky by ale neměly znamenat velké srážkové úhrny. "Přívalové deště v úhrnech nad 30 milimetrů do čtvrtka nečekáme," uvedl Daniel Maňhal. Na Šumavě však mohou být srážky intenzivnější než v jiných částech kraje.

Nijak mimořádné se nečekají ani teploty. V neděli brzo odpoledne byla nejvyšší zaznamenaná teplota v Českých Budějovicích 17 °C, rekord pro 16. května je ale 29,1 °C a pochází z roku 2000. Ve Vyšším Brodě v neděli brzo odpoledne bylo k 15 °C, přičemž rekord k tomuto dni činí 28,8 °C a je také z roku 2000. V Jindřichově Hradci bylo naměřeno také 15 °C, ale rekord činí 29 °C a pochází z roku 1924. V Táboře také brzo odpoledne měli k 15 °C, což bylo hluboko pod rekordem z roku 2000, který je 28,7 °C.

Podle Daniela Maňhala mají rekordy v polovině května už blízko k tropickým 30 °C, a tak nelze čekat, že by v nejbližších dnech byly překonány.