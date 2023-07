Třeboňští radní schválili pořádání veřejné sbírky v rámci Jihočeského festivalu zdraví 2023.

Jihočeský festival zdraví v Třeboni má mnohaletou tradici. | Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Město Třeboň již dlouhodobě pořádá známý a oblíbený Jihočeský festival zdraví, který spadá coby aktivita do projektu Zdravá města. Letos se uskuteční již dvanáctý ročník. Jako jedna z aktivit každého ročníku je podle tajemnice městského úřady Petry Pikna Jánské vždy pořádána charitativní sbírka na podporu vybrané osoby či subjektu.

V minulých ročnících tak sbírka pomohla autistickému Mirkovi, malému Adámkovi, který má Downův syndrom, Domovu seniorů v Třeboni, Výcvikovému canisterapeutickému sdružení Hafík, Hospicové péči sv. Kleofáše či konkrétním rodinám s handicapovanými dětmi.

„Vhodný příjemce pro tento ročník je vybrán a schválen komisí Zdravého města.“ dodala místostarostka města a hlavní koordinátorka projektu Zdravé město v Třeboni Jana Grammetbauerová.

Zájemci budou moct podle Petry Pikna Jánské přispět do pokladniček, která budou umístěné v Turistickém a informačním centru v Třeboni na Masarykově náměstí a na podatelně městského úřadu, a to od 14. srpna do 16. září.

"Poslední den sbírky se pak pokladnička přesouvá přímo na stánek festivalu. Z rozpočtu města budou zakoupeny od chráněných a sociálně terapeutických dílen z Třeboně a okolí dárkové předměty, které si návštěvníci budou moct za jednotnou cenu 50 Kč za kus v rámci festivalu zakoupit, což bude další možností, jak přispět do sbírky krom vhození peněz do pokladniček," uvedla.

„Doufám, že i letos se nám podaří festival zrealizovat a že vybereme dostatečně vysokou částku pro to, abychom pomohli někomu potřebnému. Ráda bych všechny pozvala do Třeboně na náš festival, který se letos uskuteční 16. září.“ doplnila Jana Grammetbauerová.