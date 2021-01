„Vláda nemá v kraji jediné zařízení, kterému by mohli zavelet,“ vysvětlil Martin Kuba na pondělní tiskové konferenci, proč vakcinační centra přestavuje on coby jihočeský hejtman a proč to dělá už na začátku ledna. Celou krajskou očkovací koncepci nabídne v úterý ministrovi zdravotnictví jako šablonu k celorepublikovému využití. „Já jako hejtman budu připomínkovat celostátní rezervační systém, bolesti na kraji budeme saturovat vlastními call centry. Ale upřímně řečeno, spoléhat se na to, že když něco řekne vláda, tak se to stane, nejde. Lidé chtějí, aby bylo všechno včas zařízené a my se po všech zkušenostech chceme připravit dopředu. Je třeba si uvědomit, že si netiskneme sestřičky na 3D tiskárnách, že žijeme v reálném světě jižních Čech. Jestli naši vakcinační koncepci využijí i další hejtmani, budeme rádi, já se ale musím postarat v prvé řadě o naše občany.“

Ještě do léta by bylo ideální v Jihočeském kraji provést 400–500 tisíc očkování, aby byla proočkována nejrizikovější skupina obyvatel a znovu už nedošlo k zatížení zdejších nemocnic, to je naočkovat přes 200 tisíc lidí. To by znamenalo denně vakcinovat čtyři až šest tisíc lidí: až 1200 lidí v Budějovicích a až 800 lidí v každém okresním městě. A na to žádná jihočeská nemocnice nebude mít kapacitu. Proto se v kraji vybudují velká očkovací centra.

Právě v takové velkokapacitní centrum by se měl už po 20. lednu proměnit pavilon T českobudějovického výstaviště. Nejprve na zkoušku. „Chceme mít všechno nazkoušené a nacvičené, abychom dokázali kritické čtyři měsíce, od března do června, zvládnout,“ vysvětlil na pondělní tiskové konferenci jihočeský hejtman Martin Kuba. „Zajistíme ho personálem z jihočeských nemocnic, administrativní pracovníci by mohli být z krajského úřadu.“

Proč se o očkování nepostarají jihočeské nemocnice? „V Motole, tedy největším zdravotnickém zařízení u nás, zvládnou maximálně pět set lidí denně, to po krumlovské nebo prachatické nemocnicí nikdo nemůže chtít, lidé by tam ani neměli kde parkovat. U malých nemocnic je to jednoduše nereálné,“ řekl.

Hejtman zatím nepočítá s tím, že by centra měla být v provozu déle než do konce června. Tou dobou už by měla být proočkovaná nejrizikovější skupina lidí, což jsou kromě zdravotníků a lidí v sociálních službách ti, kteří nejčastěji s covidem končí v nemocnici.

„Centra by měla vyrůst v tělocvičně nebo třeba sportovní hale, do okresů už jsme poslali zadání, ať připraví návrhy,“ dodal hejtman.

Hospitalizovaných za 10 dnů přibylo dvakrát

Ze dvou stovek pacientů s covidem na jihu Čech je rázem 380, a to během pouhých deseti dnů. „Sedmdesát procent našich covid pozitivních pacientů je starších šedesáti let, a právě to je ona skupina lidí, kterou potřebujme proočkovat jako první. A musíme to udělat rychle,“ doplnil ředitel nemocnice Michal Šnorek s tím, že by se to mělo do léta dát zvládnout.

Třicetiletý fotbalista se může nechat naočkovat až v srpnu, hlavní bude co nejdřív proočkovat nejstarší lidi. „Nejde ale počítat s tím, že se všichni zvládnou objednat sami, musíme jim to maximálně usnadnit,“ upozornil hejtman Martin Kuba. V polovině ledna chce proto spustit informační kampaň. Žádá i placené volno pro toho, kdo seniora na očkování doveze.

Ohrožených Jihočechů, tj. seniorů nad 65 let, zdravotníků, lidí v sociálních službách a také mladších ročníků se zdravotními komplikacemi je na jihu Čech dohromady na 200 tisíc, to je oněch 400 tisíc dávek očkování. Ideálně by se to mělo stihnout do konce června, vakcín by na to mělo být dost a ve všech okresech už by měla být v provozu i velká očkovací centra.

„Musíme se připravit na sprint, nebude to žádný maraton,“ varoval ředitel budějovické nemocnice Michal Šnorek. „Naši zdravotníci jsou schopni se vzepnout k velkým výkonům, ale nemůže to trvat dlouho. Máme to vymyšlené tak, abychom tuto rizikovou skupinu stihli proočkovat do léta.“

Na leden má Jihočeský kraj slíbeno 11 700 vakcín, na únor dalších 19 500. „Nejprve naočkujeme lékaře, sestry, seniory v nemocnicích, v domovech důchodců, pečovatele, sociální služby, záchranáře a praktiky. V únoru je přeočkujeme a začnou nám zbývat volné kapacity pro seniory z řad veřejnosti,“ dodal hejtman Martin Kuba s tím, že mladší ročníky se na řadu dostanou nejspíš až v létě.

Kraj chce rozeslat seniorům dopisy, hejtman žádá placené volno pro příbuzné

„Chceme začít od těch nejstarších, od lidí nad 80 let. Musíme si uvědomit, že jejich schopnost si pomocí nějakého pinu z centrálního rezervačního systému zamluvit dva sloty na očkování a přeočkování bude omezená,“ vysvětlil hejtman s tím, že kolem 15. 1. by kraj chtěj spustit informační kampaň. „Všechny potřebné informace by lidé měli mít v tištěné podobě, ideální by bylo, aby je dostali domů.“

Kraj má v plánu zřídit i speciální call centra. „Funkční asi nebude, aby lidé volali praktikům a ti s nimi vyplňovali nějaký dotazník,“ dodal Martin Kuba. “

Zásadní pro kraj bude i komunikace s rodinou. „Budu chtít prosadit, aby ti, co povezou seniora na očkování, měli placený den volna,“ slíbil hejtman. „Chceme k tomu rodinu motivovat, nebude reálné, aby kraj objížděly očkovací týmy. Ty by zvládly pouhé jednotky očkování denně.“

Budějovické očkovací centrum v nemocnici kapacitu navýší 40x

Českobudějovická nemocnice má, coby největší nemocnice v Jihočeském kraji, 3 000 zaměstnanců, 60 tisíc hospitalizací ročně a vlastní očkovací centrum, které je za běžného provozu otevřené jen šest hodin týdně. „Za rok oočkujeme tolik lidí, kolik jich budeme chtít očkovat za den,“ vysvětlil pro ilustraci ředitel nemocnice Michal Šnorek. „Navýšíme kapacitu na 60 hodin týdně a místo jedné ambulance budou čtyři boxy.“ Očkování není podle Michala Šnorka úlohou velkých nemocnic, ale hlavně terénních lékařů. „Ti ale zatím nemají vakcíny,“ říká. „My začneme, podělíme se s nimi o práci a postupně jim ji předáme.“ Očkování mladších ročníků může podle něj pokračovat dalšího půl roku a ničemu to vadit nebude, k zatížení nemocnice už by dojít nemělo.