Písecko

Veterán. Ilustrační foto.Zdroj: Miloš Rufer

Písecká jízda historických vozidel

Kdy: V sobotu 17. června od 9 h

Kde: Písek

Startovné: 500 Kč/vozidlo

Proč přijít: Veteran Car Club Písek pořádá XXIII. píseckou jízdu historických vozidel. Už od 8 hodin si můžete v Palackého sadech prohlédnout výstavu veteránů, v 10 hodin se pak staré stroje vydají na 99 km dlouhou (ve zkrácené verzi 42 km) cestu do Strakonic, kde se budou vyhlašovat výsledky. Řidič každého přihlášeného vozidla, které dojede do cíle, obdrží v cíli pamětní plaketu. Zúčastnit se mohou všechna historická vozidla do roku výroby 1965 (se souhlasem r. 1970), která mají stálou RZ, či platnou VRZ.

700 let obce Kluky

Kdy: o víkendu 16. - 18. června

Kde: Kluky

Proč přijít: V letošním roce uplyne 700 let od okamžiku, kdy dal Jan Lucemburský zdarma v doživotní držení Petrovi z Rožmberka hrad Zvíkov se „vším zbožím“, kterým bylo 32 vesnic přiléhajících k hradu. Jednou z nich byla i vesnice Kluky, která má sice podle vykopávek bohatou pravěkou minulost, ale do té doby o ní nikde v kronikách nebylo ani zmínky. Tato darovací listina se tedy stala prvním písemným dokladem o existenci Kluk. Místní nenechali toto významné výročí bez povšimnutí a chystají velké oslavy, které se, jak doufají, zapíší zlatým písmem do obecní kroniky. Slibují bohatý kulturní i sportovní program, ale také setkání rodáků a přátel obce Kluky. Věří, že vytvoří vhodnou příležitost pro posezení a vzpomínání s nejbližšími, ale také s těmi, kteří Kluky už dlouho nenavštívili a přijedou se podívat, co je v obci nového. Ujít si nenechte přednášku o historii obce, vystoupení žáků základní školy, promítání filmu, spanilou jízdu veteránů, loutkové divadlo, taneční a hudební vystoupení, tancovačku, rybářské závody nebo fotbalové derby a mnoho dalších zajímavých akcí. Na mnoha místech budou připraveny výstavy kronik a dobových fotografií, leckoho zaujme i fotosoutěž na téma Kluky dříve a dnes. Zváni jsou všichni občané, rodáci a přátelé Kluk, přijďte se o víkendu 16. - 18. června podívat, potkat dávné přátele a sousedy, a hlavně se pobavit a zavzpomínat.