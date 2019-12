Výdaje budou zhruba o 880 milionů korun vyšší než příjmy a schodek bude pokryt z rezerv kraje. Schodek koalice prosadila s tím, že je určen hlavně na co největší čerpání dotací před koncem programovacího období.

Kraj se snaží být opatrný, a proto nečeká tak velký růst ekonomiky jako vláda, a navíc se připravuje na pokles investic. „To souvisí s tím, že bude končit programovací období EU, takže je celkem logické, že investiční výdaje se budou v dalších letech snižovat,“ řekl náměstek hejtmanky Jaromír Novák.

Hejtmanka Ivana Stráská na výzvy opozice zformulovala priority rozpočtu. „Finanční zodpovědnost, kraj bez dluhů, zachování veřejných služeb, školství, zdravotnictví, sociální služby a silnice v dobrém stavu,“ řekla. Rezervy kraje by i na konci příštího roku měly přesahovat miliardu korun.

Opozici chyběla při projednávání rozpočtu nejvíc právě vize. „V rozpočtu mi chybí definování vizí a toho, jak jich dosáhneme. Máme štěstí, že žijeme ve velmi bohatých časech, ale je třeba se dívat na to, za co utrácíme, protože pak utrácíme stamiliony, které nemají efekt,“ řekl Martin Kuba z ODS a kritizoval třeba plán investovat do velkého parkoviště pro kamiony u letiště nebo podporu Jihočeské centrály cestovního ruchu ve vztahu třeba k tomu, kolik se dává na podporu dětských domovů.

Podobná kritika zazněla i od ANO. „Vytanula mi na mysli věta: 'Za co, soudruzi? Za co?' Budí to v nás pocit, že rozpočet je připraven ve smyslu hesla: Po nás potopa,“ řekl lídr ANO Jiří Svoboda a kritizoval, že kraj bude hospodařit se schodkem v době růstu ekonomiky. Přitom ve vládě ANO hospodaří také se schodky.

Rozpočet počítá s příjmy 19 117 121 200 a výdaji 19 997 837 100 korun. Z celkového počtu 52 přítomných zastupitelů hlasovalo 50 zastupitelů. 34 bylo pro, 7 proti a 9 se zdrželo. Tři zastupitelé nebyli přítomni. Rozpočet kromě koalice ČSSD, PRO JČ, Jihočechů 2012 a lidovců podpořila i KSČM. Proti se postavila většinově jen ODS. ANO se většinově zdrželo.

Největší investicí kraje v příštím roce bude 250 milionů korun do rekonstrukce horního areálu českobudějovické nemocnice. K dalším velkým investicím kraje pak bude patřit třeba zhruba 100 milionů korun do přístavy Jihočeské vědecké knihovny.

Výběr - nejvýznamnější kapitálové výdaje v roce 2020 v tisících Kč



Odbor zdravotnictví - investiční transfery společnostem s majetkovou účastí kraje



*Nemocnice České Budějovice, a. s. - Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu: 250 000



*Nemocnice Český Krumlov, a. s. - Rekonstrukce LDN - sítě sociálního zařízení II. Etapa: 45 700



Odbor zdravotnictví - investiční transfery zřizovaným organizacím



*Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje - pořízení 10 nových sanitních vozů včetně vybavení: 33 000



Odbor dopravy a silničního hospodářství



*Silnice II/15811 od křižovatky II/15810 - Pohorská Ves - I. Etapa: 63 850



*Rekonstrukce II/15529 - Plavská - I. Etapa: 51 700



Odbor dopravy a silničního hospodářství - investiční transfery zřizovaným organizacím



*Příspěvek na pořízení základních mechanizmů a vozidel: 200 000



Odbor kultury a památkové péče - investiční transfery zřizovaným organizacím



*Divadlo O. Nedbala Tábor - dokončení rekonstrukce diváckých prostor: 25 700



Strukturální fondy



*Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích - "Přístavba a úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny - Lidická 1" (IROP): 103 531,54



*Nemocnice Tábor, a. s. - "Nová psychiatrie" (IROP): 50 946,73



*Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. - "Klinický informační systém pro intenzivní a anesteziologickou péči" (IROP): 34 134,92



*Alšova jihočeská galerie - "Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně“ (IROP): 32 431,54



*Přeložka II/128 Číměř (IROP): 28 082,89



Fond rozvoje školství - investiční transfery zřizovaným organizacím



*Krajské školní hospodářství, České Budějovice - rekonstrukce Zadov (Chata Mládí) - I. etapa - objekt A, parkoviště, zařízení kuchyně a apartmánů: 30 000



Fond rozvoje sociální oblasti - investiční transfery zřizovaným organizacím



*Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie - Demolice a nová výstavba bydlení Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88, včetně vybavení: 37 000



*Domov pro seniory Horní Stropnice - Demolice dílny a výstavba kotelny a technického a dalšího zázemí budovy domova pro seniory: 45 000



*Domov PETRA Mačkov - Zdravotní pavilon Mačkov: 60 000



Odbor veřejných zakázek a investic



*Modernizace letiště Č. Budějovice (včetně ČOV, rekonstrukce vozovky u LZS a dopravního napojení na silnici I/3): 202 000



*Most ev. č. 1354-1 přes říčku Smutná za Bechyní: 32 000



*Most ev. č. 157-024 přes Dobrovodskou stoku v Č. Budějovicích: 30 000



*Most ev. č. 14325-5A přes silnici I/3u obce Boršov nad Vltavou: 23 000