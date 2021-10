Majitel Galerie Panská 1 Miroslav Houška hodnotil kampaně.Zdroj: Deník/VLP ExternistaVýstavami se zabývá od 80. let. „V minulosti jsem pracoval v reklamních agenturách jako kreativní ředitel a produkční. Moje práce v reklamě se týkala hlavně venkovní reklamy,“ představil se před hodnocením a dodal, že není členem žádné politické strany ani hnutí.

Obří podobizny

Billboardové kampaně politických stran jsou podle něj více méně každé volby stejné. „Obří usměvavé tváře protkané neuvěřitelnými slogany. Vezměte si, že by produktová reklama třeba na potraviny byla nepravdivá. To by se spotřebitelé asi ozvali,“ zmínil Houška.

Politická kampaň je kampaň jako každá jiná. Jde o produkt. „Nikdo ale zatím ze spotřebitelů nikdy proti slibům neprotestuje kromě politických oponentů,“ řekl. Vezměte si, například, že uvidíte reklamu na chleba, který bude doprovázet slogan: A vydrží vám dva měsíce! „Tomu přeci nikdo neuvěří a ještě vás zažalují za klamavou reklamu,“ upozornil galerista.

Někteří uvěří

„Napište si ale na politický plakát text: Snížíme vaše daně, zvýšíme vaše důchody, ochráníme vaší zemi. Nikdo se nad tím nepozastaví, ba co víc, najdou se i tací, kteří tomu uvěří,“ popsal předvolební situaci.

S politickou kampaní by to podle jeho slov mělo dopadnou stejně jako s klamavou reklamou na jakýkoliv jiný produkt. „Ale nedopadne,“ konstatoval Houška.

Z rejstříku letošních předvolebních štěků ho asi nejvíce pobavil slogan Máte právo žít. „No to mne Svobodní, Soukromníci a Trikolora vážně uklidnili. Do této chvíle jsem to nevěděl,“ smál se odborník na umění.

Billboard KSČM si zase testuje, jak jsou na tom voliči s matematikou. „Slogan Podpora poctivé práce a vedle logo 5P. Fakt jsem hledal další slova na P a nenašel,“ komentoval vizuální podobu dalšího poutače.

Agresivní přístup

ANO a Přísaha jdou cestou agrese. „Už bojovné pohledy a postoje, společně s výkřiky Až do roztrhání těla a Jdeme zaručit spravedlnost. Kam?“ ptá se Miroslav Houška.

Z jeho pohledu nejméně škodlivě zapůsobily kampaně SPOLU a ČSSD. „SPOLU jsou konzervativní uskupení, a proto i ten konzervativní grafický přístup,“ poznamenal s tím, že to je v pořádku.

Z grafického hlediska mu chybí však jeden prvek. „Je pouze škoda, že jeden z lídrů nemá kravatu, kvůli vyváženosti celkového obrazu,“ podotkl Houška s tím, že takový malý detail určitě nemůže ovlivnit voliče.

Při pohledu na vizuál ČSSD má trochu problém. „Celkový pohled trošku, nebo spíš trochu víc připomíná ruskou, nebo čínskou vlajku. Tak snad to není záměr,“ uvedl.

Na závěr doplnil také přání všem Jihočechům, kteří v pátek a v sobotu vyrazí k urnám: „Přeji všem ve volbách pevnou ruku, ať se každý rozhodne svobodně a podle svého.“