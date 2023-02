Jihočeským hasičům nezamrzá úsměv na tváři ani po ledové koupeli

Nejen na horké chvilky při požárech musí být zvyklí jihočeští hasiči. Jednotky v celém kraji v uplynulých týdnech využily mrazivého počasí k nácviku záchrany osob z ledu. Jednoduché to neměli ani specialisté potápěči, kteří, byť v plné polní, trénovali své dovednosti v římovské přehradě. "Každý z našich borců musí absolvovat za rok minimálně 12hodinový výcvik pod vodou. To není málo," podotýká mluvčí hasičů Vendula Matějů. A jak dokládá galerie ze cvičných zásahů, tihle chlapi ani poté, co se vykoupou v pořádně chladné vodě, neztrácí dobrou náladu.

