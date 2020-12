Jak informovala krajská koordinátorka testování a předsedkyně představenstva Jihočeských nemocnic Zuzana Roithová, na testy se mohou objednávat jednotlivci i skupiny. „Páteřní odběrová místa vycházejí školám vstříc, pokud chtějí dojednat jiné termíny na hromadné odběry v jejich stacionářích,“ vysvětlila.

Koordinovány jsou i čtyři výjezdní týmy, které zajišťují odběry v odlehlých lokalitách pro všechny okresy kraje. „Jde o dva týmy Hasičského záchranného sboru spolupracující s nemocnicemi Tábor, Jindřichův Hradec a Prachatice a dva týmy z nemocnic v Českých Budějovicích a Strakonicích,“ popsala Zuzana Roithová.

MALÁ VYTÍŽENOST

Vytipování lokalit zajišťují krizoví manažeři obcí s rozšířenou působností ve spolupráci s profesionálními hasiči. Od pátku 4. do pondělí 8. prosince dle jejích slov vyšetření podstoupilo 338 pedagogů. „Zájem učitelů je velmi malý, o něco větší je spíše v mateřských školách, a také v místech, kam se vypravily mobilní odběrové týmy,“ zhodnotila, že vytíženost je opravdu malá.

Pozitivních antigenních testů je kolem jednoho procenta. „To je logické, když naprostá většina je bez příznaků. Pokud by tito učitelé bez klinických příznaků byli infekční, odhalili by to bezpečně v 99% už PCR testy. Negativní výsledky u této skupiny je třeba vnímat spíše jako neprůkazné nálezy pro infekčnost,“ přiblížila Zuzana Roithová a dodala, že díky spolupráci hasičů a krizových manažerů v Jihočeském kraji máme na počet obyvatel v ČR otestováno zřejmě nejvyšší počet osob.

NADPRŮMĚRNÝ ZÁJEM

Ředitelka MŠ a ZŠ Emy Destinové v Českých Budějovicích Dagmar Koubová uvedla, že zájem o testování na jejich škole je trochu nad republikovým průměrem. Z 53 pedagogických pracovníků učitelů MŠ, ZŠ, vychovatelů a asistentů pedagoga bude testována pravděpodobně více než polovina.

Stacionární odběrová místa: Nemocnice České Budějovice, Tábor, Písek, Prachatice, Strakonice, Český Krumlov a Jindřichův Hradec, které vytvořily státem požadované podmínky pro oddělené vyšetřování pedagogů, tj zejména stanovení samostatného objednávkového systému přes web či telefonicky, určení zvláštních termínů a zajištění místa pro odběry pedagogů odděleně od osob indikovaných na PCR vyšetření.

„Část pedagogů v posledních devadesáti dnech onemocnění prodělala, byli testováni a testování se nyní nepodrobí, část právě prochází karanténou, v průběhu týdne tak absolvovali test,“ upřesnila, proč se na testování pedagogů v rámci kampaně přihlásilo ještě dalších 20 pedagogů.

Dle jejího názoru nebylo rozhodující, zda se odběry uskuteční v mimopracovní době nebo v době pracovní, ale skutečnost, že testování se bude konat přímo ve škole. „Učitelé tak nemusí do žádného zařízení,“ dodala Dagmar Koubová, že se tak nemusí obávat kontaktu s dalšími indikovanými osobami.

V PROTIVÍNĚ NIKDO

Jak zmínila ředitelka Mateřské školy Protivín Ivana Lacinová, v tomto školském zařízení o dobrovolné testy neprojevil zájem nikdo. „V naší škole není opravdu nikdo, kdo byl měl o testování zájem,“ sdělila.

HASIČI POMÁHAJÍ

Podle mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Venduly Matějů dva týmy hasičů pomáhají s testy pro učitele tam, kde je potřeba. „Jde o situace, kdy je pro učitele časově i logisticky komplikované se dostat do okresních měst,“ naznačila.

Pedagogičtí pracovníci se mohou nechat testovat do 18. prosince. „Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje disponuje dvěma mobilními odběrovými týmy po třech příslušnících, kteří mají zdravotnické vzdělání. Tito hasiči zajišťují testování například v Třeboni, Vimperku, Suchdole nad Lužnicí, Dačicích, Milevsku či Veselí nad Lužnicí,“ vyjmenovala Matějů s tím, že v pondělí 7. prosince tyto týmy otestovaly 40 učitelů v soběslavském kulturním době.