Situace je opravdu vážná. Před rokem stála mouka sedm korun, teď lze balíček pořídit za 16,50. „Pokud jste malá pekárna, děláte vše ručně, nedá se to dohnat kvantitou. S cenou nic neuděláme, buď to lidé budou kupovat, nebo budeme konzumovat chemicky ošetřené polotovary. Lidé jsou v pekařských provozech nezaplacení, dělá se tam za minimální mzdy, a navíc v noci, to také nikdo neovlivní,“ upozornil jihočeský pekař, který si nepřál být jmenován.

OBRAZEM: Pekárna v Horní Plané po letech končí

V důsledku zdražování i nedostatku kvalifikované síly v posledních letech malých pekáren ubývá, i ty větší bojují o přežití. Není tomu ani dva roky, co provoz ukončila například známá Hornoplánská pekárna. „Pekaři nejsou a noví se neučí,“ komentovala tehdy mistrová pekárny Dáša Veselá. „Pekárna Horní Planá se dlouhou dobu potýkala jednak s ekonomickými, ale především s personálními problémy,“ doplnil Marek Holý, vedoucí středisek prodejen a marketingu.

Zavřou do konce roku

Letos plánuje skončení výroby i Pekařství Kahoun v Hluboké nad Vltavou. Současný majitel František Kahoun situaci na trhu popisuje jako tragédii. „Ten nárůst cen energií byl konkrétně u nás sto procent, nyní platíme více jak dvojnásobek toho, co před půl rokem,“ uvedl.

Husinecký chléb po letech zase provoní údolí u řeky Blanice

Ještě před šesti měsíci měli podle jeho slov na faktuře 25 tisíc, teď to je 50 i 60 tisíc měsíčně. „To je neúnosné, dotáhneme to do konce letošního roku a také končíme,“ vysvětlil Kahoun. Starosti si s tím však nedělá, protože už je v důchodovém věku. „Když zavřeme dřív, tak se nic nestane. Počítali jsme s tím dopředu, že budeme končit, zdražování to jen uspíšilo a je to tak definitivní,“ dodal.

Pečivo zdražilo. „Musíme reagovat na ceny, které nám chodí od dodavatelů. Rohlík od nás aktuálně stojí 2,10 Kč a chleba 29,90 Kč,“ vyčíslil František Kahoun s tím, že před půl rokem chleba stál kolem 25 korun a rohlík 1,80 Kč.

Těžké loučení

Pekařství Kahoun: Pekařství Kahoun je rodinná řemeslná pekárna, kde se o pečení poctivého pečiva od roku 1991 stará už třetí generace tohoto pekařského rodu. Po třiceti letech letos ukončí provoz. Jejich filozofií od začátku bylo využití poctivých surovin a výroba tradičních pekařských výrobků. Mezi jejich významné odběratele patřil například pivovar Budvar či legendární českobudějovické Hladové Vokno. V krajském městě zajišťovali hned čtyři prodejny.

Nevzdají to a budou péct nový chléb

Naopak nově otevřená Husinecká pekárna chystá expanzi. Jak zmínil majitel Miloslav Čermák, i oni pocítili zvýšení cen energií. Elektřina šla nahoru podle něj určitě o 80 až 100 procent. „Přímo nás to nezasáhlo, protože si vyrábíme energii vlastní pomocí solární technologie, máme panely i baterie. Jsme schopní velkou část spotřeby pokrýt právě z těchto vlastních zdrojů,“ popsal vlastní výhodu.

Teprve začátkem roku otevírali zrekonstruovanou pekárnu v Husinci, která zde fungovala od roku 1955. „Byla třicet let mimo provoz. Bylo by to špatné, kdybychom museli hned zavírat. Situace na trhu není jednoduchá, jak s energiemi, tak se surovinami, ale určitě se končit nechystáme,“ řekl Čermák.

VIDEO: Den otevřených dveří v Husinecké pekárně březen 2022

Zdroj: Youtube

Plánují rozšíření. „Budeme otevírat další pobočky a prodejny. Hodláme se s tím poprat. Vracíme se k původním recepturám, začali jsme jedním druhem chleba a nyní budeme přidávat ještě druhý vyhlášený světlý Husinecký chléb,“ podotkl s tím, že na trh by měl vstoupit do konce června.

V Husinci se zákazníci zatím nemusí bát vyšších cen. „Nezdražovali jsme, ani se zatím nechystáme. Ceny u nás zůstaly zachovány od otevření,“ dodal majitel pekárny. Klasický rohlík v Husinecké pekárně stojí 3,50 Kč, cena chleba je 65 Kč za kilogram.

Husinecká pekárna ožívá, první křupavé bochníky voní do okolí

Husinecká pekárna: Pekařskou tradici v Husinci oživil místní obyvatel a podnikatel Miloslav Čermák, rozhodl se vrátit pekárně zašlý lesk i slávu, je to pro něj srdeční záležitost. Pekárna zde fungovala od roku 1955 do 90. let, pak byl provoz uzavřen. Letos na přelomu února a března po rekonstrukci objektu znovuotevřeli. Podařilo se zachránit i původní pec. Uvnitř pekárny se nachází i prodejna, v současnosti plánují otevření dalších prodejních míst a výrobu druhého druhu chleba.

Redakce Deníku oslovila i dalších 12 pekáren napříč regionem, na telefonické a emailové dotazy však většina s omluvou odmítla reagovat, s tím, že si nepřeje složitou situaci na trhu komentovat. Někteří slíbili odpovědět písemně, či zavolat zpátky, ale do uzávěrky vydání žádné další vyjádření nedorazilo.