Na netransparentnost a nezveřejnění koaliční smlouvy (dokumentu, který ke spolupráci zavazuje šest jindřichohradeckých stran) reagovala krajská organizace Pirátů.

„Koaliční spolupráci jsme v tomto týdnu oficiálně ukončili, nicméně je zcela zásadní zdůraznit, že jsme ji s Piráty nikdy oficiálně ani neuznali. Nezveřejnění koaliční smlouvy jde zcela proti pirátským zásadám,“ komentoval první místopředseda krajské organizace Pirátů Jihočeského kraje a poslanec Lukáš Kolářík.

Za Pirátskou stranu byli v loňských volbách do jindřichohradeckého zastupitelstva zvoleni dva nezávislí kandidáti, kteří se přidali k opačným stranám místního politického spektra – Jaromír Kopřiva (nyní v opozici) a Jana Burianová (radní města, v koalici).

Pochybení podle Lukáše Koláříka nastalo na straně tehdejšího předsedy místního sdružení Pirátů Oldřicha Mácy. „Cíleně jednal netransparentně a nezveřejnění koaliční smlouvy způsobil. Chybné bylo rovněž to, že do této koalice vstoupila zastupitelka zvolená za Piráty Jana Burianová. Společně s krajským sdružením jsme několikrát žádali o zveřejnění koaliční smlouvy, nicméně k tomu ani po půl roce nedošlo a Oldřich Máca a Jana Burianová zveřejnění nadále brání. To je v rozporu s našimi pravidly,“ vysvětlil krajský místopředseda Pirátů a doplnil, že krajské fórum Pirátů už na jaře zrušilo svou pětičlennou jindřichohradeckou organizaci.

„Rád bych rovněž zdůraznil, že jakékoli další kroky paní Burianové, která dle všeho zůstává v radě města, nejsou v souladu s Piráty a tato zastupitelka stranu nadále nereprezentuje,“ dodal.

Jana Burianová (nezařazená) sdělila: „Myslím, že věc vznikla na podnět části místních členů Pirátské strany. Vím, že text koaliční smlouvy byl k dispozici, existovala možnost seznámit se s ním. Ráda bych pokračovala v práci pro město. Na můj podnět, který podpořilo vedení města, je například možný přímý přenos z jednání zastupitelstva.“

Podle starosty Stanislava Mrvky (ČSSD) koalice jako taková zřejmě ohrožená není. „Navštívili mě představitelé jihočeské organizace Pirátské strany a předložili mi své písemné stanovisko. Jsem trochu na rozpacích, protože v tomto okamžiku jsou pro mě partnerem ne Piráti, ale zastupitelé, kteří za tu stranu byli zvoleni a kteří se momentálně jako volní radikálové pohybují na obou stranách zdejšího spektra, jeden v opozici a druhý v koalici. Na jednání rady jsem ostatní s tímto seznámil s tím, že budu do příštího týdne po každé straně chtít nějaké stanovisko. Můj názor je takový, že by se nemělo nic měnit, jen by se měla upravit koaliční smlouva tak, aby z ní vypadla zmínka o Pirátské straně,“ uvedl.

Místostarostka Magda Blížilová (ANO) komentovala: „Jsme stejného názoru jako starosta, máme tady radní, která nechce odejít, takže je to vcelku jasné.“

Podle místostarosty Radima Staňka (ODS) se místní sdružení ODS vyjádří v příštím týdnu. „V tuto chvíli nemůžu víc komentovat.“

Radní Jan Mlčák (PATRIOTI JH) sdělil: „Mně současné uspořádání koalice nevadí. Koalice bude pokračovat ve stejném složení, bude se připravovat nějaký dodatek k dohodě, který to stvrdí.“ Ve stejném duchu se vyjádřila také radní Sabina Langerová (SNK-ED a STAN).