Pomáhat a chránit: To je heslo policistů, které nyní padesátka jihočeských příslušníků plní dvojnásob. Už od poloviny října totiž spolupracují s krajskou hygienickou stanicí v boji proti šíření koronaviru.

Školení jihočeských policistů v trasování kontaktů v rámci boje s koronavirem. | Foto: Policie ČR

Tak co, kolik máš dnes výslechů? Co ten výjezd včera, jak to dopadlo? Takovéto běžné otázky na vyšetřovačce nebo policejním oddělení podle mluvčího policie Jiřího Matznera doznaly v rámci podzimních opatření proti covid-19 velkých změn. „Padesátka jihočeských policistů se zapojila do dnes tolik skloňovaného trasování. Ten, kdo trasuje, totiž jeden den naplno dělá svoji práci, třeba ty zmíněné výslechy a druhý den se věnuje právě trasování,“ vysvětlil.