Pokud by došlo k zastavení obchodu s alkoholem, na likérku by to nemělo mít zásadnější vliv. Do zahraničí totiž vyváží jen čtvrtinu produkce, zbytek je určen pro domácí trh. "Export do Ruska představuje asi 17 procent z celkového objemu výroby. Tudíž i striktní úplné zastavení vzájemného obchodu by naše firma zvládla," dodal ředitel firmy.

Obchodní vztahy má ale jindřichohradecká likérka také s Ukrajinou. Na tuzemském trhu navíc zastupuje ukrajinskou firmu Bayadera, která vyrábí vodku Hlibny Dar. "Jako projev podpory Ukrajině jsme se rozhodli láhve s touto vodkou opatřit symbolem ukrajinské vlajky a věnovat pětikorunu z prodeje každé láhve na dobročinné účely. Předpokládám, že z výtěžku zajistíme nákup potřebných věcí pro ukrajinské rodiny, které v našem regionu naleznou azyl po útěku z válečné oblasti," poznamenal Josef Nejedlý. Pomoc uprchlíkům před válkou na Ukrajině chce ale nabídnout i sám za sebe. Vvčlení totiž část hotelu v Českém Krumlově, který vlastní, pro matky s dětmi.