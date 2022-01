1. TESTY COVID 19 - odběry známé jako „drive in z automobilu“ už NEBUDOU standardně realizovány, neboť areál nemocnice není na takovém množství vozidel technicky připraven. Občané, kteří jedou na testování, pojedou automobilem z ulice Vídeňská po kruhovém objezdu – projedou hlavní branou do areálu nemocnice a ihned zabočí doleva. Zde zanechají vozidlo na parkovišti, které bude vyhrazeno pro návštěvníky odběrového místa, odtud pak na odběrové místo dojdou PĚŠKY (viz. mapa). Pouze imobilní klienti mohou vjet přímo na odběrové místo autem.

Plán areálu nemocnice.Zdroj: Nemocnice JH

2. OČKOVÁNÍ COVID 19 - Občané, kteří půjdou na očkování, budou mít vyhrazená parkovací místa v ulici U Nemocnice (15 míst) a pro imobilní občany jdoucí na očkování je vyhrazeno 6 míst v areálu nemocnice přímo před budovou D. Ke vchodu a vjezdu do areálu budou přednostně využívat horní bránu areálu, tzv. starou vrátnici.

Parkoviště za ulicí U Nemocnice, za prodejnou potravin, je určené POUZE pro zdravotníky!

Žádáme občany, kteří nutně nemusí, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, jet do vnitřního areálu nemocnice autem, zanechte vozidlo na příslušném parkovišti!

I nadále je nutné předem se na odběr PCR objednat přes online rezervační systém, kde bude možné vybrat si předem, jestli chcete odběr výtěrem z nosu nebo test ze slin. Více informací na webu nemocnice: www.nemjh.cz

Jindřichohradecká policie děkuje občanům za dodržování a respektování výše uvedených doporučení.

Hana Bílková Millerová, Policie ČR