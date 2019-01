Jindřichův Hradec - O možnost vysílání na kabelové televizi přišla v těchto dnech Jindřichohradecká televize, s.r.o. Vlastník licence UPC Expres, společnost SAT Plus s.r.o., s ní totiž ukončil spolupráci.

„Celá záležitost nás velmi mrzí. Došlo k zásadní neshodě mezi námi a firmou SAT Plus, která zprostředkovávala technickou cestu do kabelové televize. Důrazně však odmítám tvrzení, že by smlouva byla vypovězená z důvodu neplacení faktur,“ řekl ředitel Jindřichohradecké televize Miroslav Dobeš a dodal, že o celé záležitosti jedná s vedením města.

Podle jednatele SAT Plus Radomíra Kaňoka, který poslal pouze pouze tiskové vyjádření, byla smlouva ukončena pro její hrubé porušení. Konkrétní důvody však neuvedl.

V tiskové zprávě Kaňok dále uvádí: „Výroba místního zpravodajství bude i nadále zajištěna a diváci v Jindřichově Hradci mohou již v těchto dnech sledovat nové Jihočeské zpravodajství.“ Nové vysílání zajišťuje firma pHmedia. Její oficiální vyjádření se však zatím získat nepodařilo. Ředitel společnosti je totiž v zahraničí.

Miroslav Cihelka