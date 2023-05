Letiště v Jindřichově Hradci láká návštěvníky na blížící se akce. Těšit se mohou na vyhlídkové lety, prohlídky hangárů i řídící věže, rychlá auta nebo leteckou akrobacii. Nejbližší z akcí se chystá už na nadcházející víkend.

Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na bohatý program Dne ve vzduchu. | Foto: Deník/Jitka Davidová

V sobotu 27. května se milovníci létání mohou těšit na Den ve vzduchu. Zájemci navštíví řídící věž a dozví se, jak funguje řízení provozu na malém letišti, budou moci nahlédnout do hangáru s komentovanou prohlídkou nebo zažít vyhlídkový let letadlem nebo větroněm na navijáku. Program je připravený i pro nejmenší. Děti čeká například malování na obličej, kreslení křídami na asfalt, soutěž ve šlapacím letadélku nebo skákací hrad. Program na letišti bude probíhat od 10 do 18 hodin.

Po roční pauze se do Jindřichova Hradce vrátí také Mistrovství ČR v letecké akrobacii. Nejlepší piloti budou předvádět své kousky v termínu od čtvrtka 15. do neděle 18. června. Vzhledem ke stížnostem obyvatel města na hluk ale lety proběhnou v omezeném režimu. „V tréninkových a částečně i soutěžních dnech jsme se domluvili s Aeroklubem Jindřichův Hradec na omezení létání do 17 hodiny s výjimkou dvou dnů, což jsou čtvrtek 15. a pátek 16. června, kdy by se létalo maximálně do 18 hodiny,“ upřesnil místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk.

Na letišti v Jindřichově Hradci se chystá také tradiční setkání příznivců rychlých aut. Tuningový sraz letos proběhne od 30. června do 2. července. Akce JH SPRINT & TUNING 2023 vol. 1 nabídne opět řadu soutěží pro účastníky, jako jsou měřené i volné sprinty, soutěž tuningových vozů HELP CUP ale i večerní zábavu.

Letní prázdniny zpestří také Letecký den, který proběhne v sobou 5. srpna. V termínu od 18. do 20. srpna se chystá Jindřichohradecký pohár v parašutismu a sezónu završí 16. září oblíbená drakiáda na letišti.