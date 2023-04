Zadlužené Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), které jsou od začátku října v úpadku, začínají naplňovat plán na znovuzískání úředních povolení provozovatele dráhy a bezpečnostních osvědčení. Stát se tak má skrze novou dceřinou firmu, kterou si pořídily a pojmenovaly Správa úzkokolejných drah. Vyplývá to z dokumentů v obchodním a insolvenčním rejstříku. Poslední zaměstnanci tvrdě kritizují šéfa Jindřichohradeckých místních drah (JHMD) Borise Čajánka a varují věřitele, že dají hromadnou výpověď.

Nádraží úzkokolejky v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Novotná

Společnost JHMD od loňského 3. října neprovozuje drážní dopravu a postupně přišla o všechny potřebné papíry jako dopravce i provozovatel dráhy. Mimo jiné neplní finanční způsobilost, což má řešit právě nová dceřiná firma. Jejími jednateli jsou Martin Malý, Boris Čajánek (šéf JHMD) a jeho syn Ondřej Čajánek.

Poradenství při vyřizování úředního povolení má zajistit společnost CityRail, se kterou byla uzavřena příkazní smlouva. Její člen představenstva Jan Hruška dříve v JHMD působil a byl i mezi společníky. „Dlužník vyvine úsilí, aby rozhodnutí o vydání úředního povolení bylo vydáno co nejdříve,“ píše se v zápisu z jednání věřitelů.

Věřitelé JHMD odsouhlasili nákup dceřiné firmy kvůli povolením na provoz

Dle dokumentů v insolvenčním rejstříku má zájem o provoz na úzkorozchodných tratích společnost WTT, která je propojená s 1. píseckou lesní a dřevařskou. Jde o nákladní železniční společnost, která na Jindřichohradecku nakládá dřevo.

„Dlužník sdělil, že pokračuje v jednáních se zájemcem WTT za účasti insolvenční správkyně (IS). Bez účasti IS proběhly pouze prohlídky tratí a nemovitostí Dlužníka. Dlužník bude informovat IS o dalších prohlídkách majetku (např. kolejových vozidel) a přizve IS na všechna jednání s WTT, která se budou týkat úpravy smluvních vztahů,“ stojí v zápisu.

Spuštění úzkokolejky je zase o něco blíž. Vlaky by mohly vyjet už s létem

JHMD nicméně nesužují pouze dluhy, nýbrž i spor vedení Borise Čajánka se zbylými zaměstnanci. Ti napsali věřitelům a insolvenční správkyni dopis, kde Čajánka tvrdě kritizují (dokument je ke stažení zde). Hrozí přitom hromadnou výpovědí, pokud Čajánek nebude do konce května „zbaven dispozičního práva a řídící funkce nad zaměstnanci“.

„Nezůstali jsme v pracovním poměru proto, abychom trpěli šikanu a abychom plněním zcestných Čajánkových rozkazů platili za nepřímou výpomoc s jeho nekalými zájmy, zákulisně vedenými ve stínu nerealizovatelného rádoby reorganizačního plánu,“ stojí mimo jiné v dopise.

JHMD dluží kolem 360 milionů korun, rozhodující slovo tak budou mít věřitelé. Základní scénáře jsou v insolvenčním řízení fakticky dva: reorganizace, nebo konkurz.