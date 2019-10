Hradecké nakladatelství Epika Jana Medka vyhlásilo jubilejní desátý ročník literární a výtvarné soutěže Textík.

Jindřichohradecký Textík. | Foto: Josef Böhm

Literární část je rozdělena do kategorií podle věku – do čtrnácti let, od patnácti do pětadvaceti let a nad šestadvacet let. Každá z kategorií má vlastní témata pro prózu a poezii. Výtvarná část má tentokrát zadání znějící „Zátiší“. Uzávěrka soutěže je 15. ledna 2020.