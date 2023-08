Do Jindřichova Hradce se po roce opět vrátil Mint Market. Na náměstí Míru vyrostly desítky bílých stánků s originálním zbožím. Zájemci mohli vybírat z více než 50 značek prodejců, kteří nabídli autorskou módu, originální šperky, šité kabelky, bio kosmetiku nebo designové doplňky. Nechybělo ani něco dobrého na zub. I přes horké letní počasí si cestu do centra města našly desítky lidí.

Do Jindřichova Hradce se po roce opět vrátil Mint Market. | Video: Jana Urbanová

Návštěvníci Mint Marketu se hojně zastavovali u stánku Olgy Vondrákové a obdivovali její výrobky inspirované přírodou, které vypadaly jako živé. „Jsou to originální šperky, které slouží jako přívěsky, brože nebo náušnice. Základem je vždy skutečná přírodnina, která zůstává uvnitř. Vyrábím například lístky, květiny nebo plody potažené mědí, ale i luxusnější verze ve zlatě a stříbře,“ popsala Olga Vondráková z Českého Krumlova. Speciální technikou pokovování přírodnin se zabývá téměř osm let a zároveň ji vyučuje. Své zkušenosti předala už více než třem stovkám lidí.

Z Litoměřicka přijela se zbožím do Jindřichova Hradce Jana Grey. Přivezla ochucená vína a také lyofilizované ovoce. „Je sušené mrazovým šokem, tím v něm zůstanou maximálně zachované všechny vitamíny, aroma, barva i chuť. V podstatě je to jako čerstvé ovoce, mohou ho i diabetici, protože je tam pouze přírodní cukr. Po vhození do tekutiny ovoce krásně nasákne a je jako čerstvé,“ vysvětlila podnikatelka a dodala, že exotické ovoce pochází z Filipín a místní ovoce pak odebírá od českých pěstitelů.

Mint Market poskytuje prostor menším a začínajícím návrhářům, tvůrcům a všem nadšencům, kteří se zkouší postavit na vlastní nohy. Tento designový trh cestuje po celé republice. Příští zastávkou bude v sobotu 19. srpna Třeboň a o týden později zavítá Mint Market také do Českých Budějovic. Vstup mezi stánky je vždy zdarma.