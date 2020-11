V kategorii firmy a restaurační předzahrádky vyhrála provozovna lahůdek Labužník v Klášterské ulici. V kategorii rodinných domů zvítězila paní Hana Záhorová z Pikety a mezi panelovými domy získala první místo paní Marie Kozlovská a Pavla Humlová z Hvězdárny.

Letos nebylo možné podle mluvčí města Jindřichův Hradec Elišky Čermákové předat ceny vítězům při slavnostní akci, jak tomu bylo v minulých letech, a tak starosta Jan Mlčák spolu s vedoucí odboru životního prostředí Ivanou Novákovou ocenění výhercům předali individuálně.

"Chtěl bych všem, kteří se do soutěže zapojili, poděkovat, protože tím, že zkrášlují své okolí, nedělají radost jenom sobě, ale dělají naše město hezčí pro všechny," řekl starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák. Do třech soutěžních kategorií (firmy a předzahrádky, rodinné domy a bytové a panelové domy) se mohli Jindřichohradečáci přihlásit do konce letošního srpna. Stačilo emailem poslat fotografie s rozkvetlou předzahrádkou nebo balkonem na odbor životního prostředí. Během září o přihlášených snímcích hlasovala veřejnost na webu města. Ze třech v každé kategorii, kteří získali nejvyšší počet bodů, určil odbor životního prostředí vítěze.

"V letošním roce byla v soutěži Hradec kvete díky vám velmi nízká účast. Což nás dost překvapilo, protože ceny pro vítěze jsou zajímavé, a když jdete po městě, vidíte spoustu krásných květinových výzdob. Myslím si, že jsou Hradečáci zbytečně skromní a nechtějí se svojí prací chlubit. Chtěla bych všechny vyzvat, aby se příští rok do soutěže zapojili," dodala vedoucí odboru životního prostředí Ivana Nováková.