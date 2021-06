Od čtvrtka 17. června se otevřel venkovní aquapark v J. Hradci.

Areál aquaparku v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Od čtvrtka do soboty se můžete přijít schladit od 13.00 do 19.00 hodin. Přes venkovní pokladny se dostanete pouze do venkovního areálu a pokud budete chtít využít vnitřních i venkovních bazénů, použijte pokladny ve vestibulu krytého bazénu. V červnu se provoz řídí počasím a aktuální informace s výhledem na tři dny jsou vždy zveřejněny na webu jindřichohradeckého bazénu.