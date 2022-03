Rozhodnutí členů organizace s více než stoletou tradicí přišlo spontánně. „Doba si to žádá a také je to součást skautského poslání. V Jindřichově Hradci navíc žádná oficiální sbírka neprobíhá. Byl to rychlý nápad, který se zrodil v neděli dopoledne a po obědě už sbírka byla venku,“ vysvětlil Martin Holub, vedoucí skautského střediska Zlatá Růže, které má téměř 250 členů.

Humanitární sbírka vzbudila okamžitě velký ohlas a s pomocí se do pondělního poledne přihlásily desítky lidí. „Tento týden máme dvakrát cestu do Prahy a chceme toho využít, aby auta nejela na sběrná místa na prázdno. Už teď máme věcí tolik, že by to naplnilo dvě auta a lidé se stále ozývají. Ozvaly se nám dokonce i ukrajinské studentky z VŠE a domluvili jsme se s nimi na pomoci při popisování věcí při jejich balení, aby pomoc byla adresnější,“ neskrýval radost Martin Holub a dodal, že lidé nabízejí nejen materiální pomoc, ale i odvoz věcí.

Skautská sbírka je směřovaná především na matky s dětmi, které čekají na hranicích. „Potřeba jsou především spacáky, přikrývky nebo zdravotnický materiál. Hodí se ale samozřejmě i dětské pleny, Sunary nebo různé výživy,“ upřesnil Martin Holub.

Potřebné věci je možné přinášet do čtvrtečního večera do SUDu (Skautský Univerzální Dům) za sportovní halou v Jindřichově Hradci. Zapojit se může kdokoliv, kdo má chuť pomáhat.