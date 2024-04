Velký jarní úklid je v Jindřichově Hradci pokračuje. Podívejte se s námi na harmonogram čištění ulic pro nejbližší dva týdny (od 8. do 19. dubna), abyste mohli včas počítat s přeparkováním. Po městě i místních částech také putují velké kontejnery na odpad a zeleň, pokračuje i deratizace.

Blokové čištění ulic, derazitace i svoz velkoobjemového odpadu jsou v Jindřichově Hradci v plném proudu. Ilustrační foto. | Foto: Městský úřad J. Hradec

Blokové čištění ulic

Ve druhém dubnovém týdnu vyjedou stroje do lokalit na Hvězdárně, Pod Kasárny, U Nádraží a poblíž plovárny.

Blokové čištění ulic od 8. do 12. dubna 2024.Zdroj: Městský úřad J. Hradec

V následujícím týdnu se potom začne uklízet v Jakubské ulici a na sídlišti U Nádraží a v jeho okolí.

Blokové čištění ulic od 15. do 19. dubna 2024.Zdroj: Městský úřad J. Hradec

Celý harmonogram si můžete stáhnout zde.

Velkoobjemové kontejnery

Po městě o víkendech putují také velkoobjemové kontejnery na odpad a zeleň. Ve druhou dubnovou sobotu budou v Buku, Matné, Děbolíně, Políkně a Horním Žďáru. Třetí dubnovou sobotu zavítají do Dolní Radouně, Dolního Skrýchova, na Jakub (Mládežnická a Nežárecká), na Sládkův kopec a na Starou cestu. Podrobný harmonogram je zde:

Harmonogram velkoobjemových kontejnerů.Zdroj: Městský úřad J. Hradec

Sběrný dvůr

A jak je otevřený sběrný dvůr odpadů u cihelny?

Ve všední dny, pondělí až pátek, má otevřeno od 10:00 do 18:00 hodin. V sobotu od 8:00 do 16:00 hodin a v neděli od 8:00 do 12:00.

Přehled přijímaných odpadů si prohlédněte kliknutím zde. Další informace získáte na telefonním čísle 702 208 949 (Služby města Jindřichův Hradec).

