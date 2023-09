Lokalita o velikosti přes 6 tisíc metrů čtverečních je v současné době obehnaná vysokou zdí a veřejnost se tak dovnitř nedostane. Městský architekt Lukáš Soukup vidí areál kasáren jako polouzavřený rezidenční komplex a do jeho prostoru navrhl celkem pět nových bytových domů. Stávající objekt pro bydlení na rohu kasáren by pak měl projít rekonstrukcí.

„Podle studie, kterou předložil městský architekt, vychází v areálu kasáren asi 70 bytů. Pracoval s myšlenkou, že by v prvním patře domů byla parkovací místa a na vrchu zeleň. Je to ale jen jedna z možných variant,“ upřesnil starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Revitalizace areálu bývalých kasáren zahrnuje i dětské hřiště s posezením, předzahrádky u jednotlivých bytových domů, nové stromy nebo vodní prvek.

Městský architekt navrhl v areálu bývalých Dukelských kasáren nové bytové domy.Zdroj: Zdroj: město Jindřichův Hradec

Město ale projekt nechce realizovat ze svých finančních prostředků a hledá způsob, jak zapojit soukromý kapitál. „Začneme zpracovávat materiály pro zastupitelstvo, oceníme plochu, stanovíme podmínky, aby budoucí investoři věděli, jak k tomu mají přistoupit. Poté bychom vypsali soutěž a budeme čekat, až se nám možní investoři přihlásí a předloží návrhy. Odborná komise následně doporučí, který je nejlepší a pak už budeme jednat o nějakých smluvních podmínkách,“ nastínil další postup starosta.¨

V ideálním případě by město mohlo vybrat vítěznou nabídku už v příštím roce. Pokud ministerstvo pro místní rozvoj schválí program na podporu bydlení, dal by se tento záměr do programu zapojit.

Nové byty jsou podle současného vedení Jindřichova Hradce nedostatkovým zbožím. Případní zájemci o moderní bydlení ve městě tak mají smůlu. „Dorůstá nám generace, která už nechce bydlet v panelovém domě nebo případně starém revitalizovaném domě. Proto bychom měli mít i tuto oblast pořešenou a to momentálně bohužel nemáme. Další věcí je, že se například buduje obchodní centrum, měla by se podle mých informací posilovat také posádka armády ve městě, takže nabídka bydlení by měla být pestřejší, aby se tito zaměstnanci mohli k nám přestěhovat,“ vysvětlil starosta Kozár s tím, že ve městě chce vytvořit především vkusné, ale zároveň i dostupné bydlení.