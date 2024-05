Dvě stě korun mohou ušetřit lidé v Jindřichově Hradci za kulturu. Město spustilo projekt Corrency na podporu turistického ruchu a oživení lokální ekonomiky. Místní mohou ušetřit až 50 % při platbě za vstup nebo za upomínkové předměty v subjektech Vzdělávacího a kulturního centra.

Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla. | Foto: archiv města

Renata Faltejsková z ABBBA Consulting uvedla, že spolupráce města a Corrency má za cíl podpořit místní kulturu a navýšit počet turistů směřujících do Jindřichova Hradce.

„Zapojit se může kdokoliv nad osmnáct let s trvalým pobytem v České republice. Registrovaní poté budou mít možnost získat finanční příspěvek z rozpočtu města a využít ho ve vybraných kulturních objektech do tří měsíců od obdržení, nejpozději však do 31. prosince 2024. Tříměsíční lhůta pro uplatnění začíná běžet prvním dnem v měsíci bezprostředně následujícím po registraci,“ popsala.

Město vyčlenilo 800 tisíc korun, které se tímto způsobem rozdělí mezi 4 tisíce Čechů.

„V rámci pilotního projektu budou registrovaným rozděleny elektronické correnty v hodnotě 200 korun. Díky nim budou moci ušetřit až 50 % při platbě za vstup nebo za upomínkové předměty v subjektech Vzdělávacího a kulturního centra Jindřichův Hradec. Konkrétně jde o Hvězdárnu a planetárium prof. Františka Nušla, Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel a Muzeum fotografie a moderních obrazových médií,“ upřesnila Renata Faltejsková.

Starosta města Michal Kozár okomentoval: „Jindřichův Hradec je skvostné město, plné historie a kultury, které si turisté nemohou nechat ujít. Projekt Corrency je naší výzvou a zároveň pozvánkou pro naše občany i návštěvníky města, aby prozkoumali bohatství našeho kulturního dědictví. S touto výhodou mohou zažít naše planetárium, Dům gobelínů a Muzeum fotografie a moderních obrazových médií s výraznou slevou. Těšíme se, že přivítáme jak naše občany, tak i nové návštěvníky.“

Jak correnty uplatnit?

Občané se musí zaregistrovat na stránkách projektu jhradec.corrency.cz. Na zadané telefonní číslo obdrží unikátní kód, se kterým provedou první platbu, nebo uvedou u obchodníka na pokladně číslo občanského průkazu. Nutné je si vybrat ze seznamu registrovaných kulturních míst, u kterých chtějí correnty uplatnit. Tento seznam je aktualizován na webu projektu https://jhradec.corrency.cz/.

„Projekt v Jindřichově Hradci ukazuje univerzálnost Corrency. Běžně se do projektu zapojují především obchodníci, ale v tomto případě pomáhá podpořit i kulturní instituce. Těm k účasti na projektu stačí jen mobilní telefon nebo počítač. Nejdřív se zaregistrují na stránkách projektu a pak přijímají platby pomocí SMS nebo prostřednictvím webového rozhraní Corrency. Zbylou částku v korunách obdrží na svůj účet v bance již následující pracovní den,“ vysvětlil fungování z pohledu obchodníka Petr Stuchlík, ředitel projektu Corrency.

Registrace pro návštěvníky kulturních památek: https://jhradec.corrency.cz/

Kde lze slevu uplatnit: https://jhradec.corrency.cz/prehled-obchodniku/

