Stane se Jindřichův Hradec jedním z Evropských měst sportu roku 2025? To záleží na výsledcích návštěvy mezinárodních komisařů ACES (Asociace Evropských měst sportu). Jasno by mělo být do dvou týdnů.

Trojice komisařů ACES hodnotí jak podklady, tak i fyzická sportoviště. | Foto: Karolína Bartošková

Titul Evropské město sportu se každoročně uděluje několika evropským městům, a to v několika kategoriích. Cílem projektu je ocenit důležitost sportu v daném městě a podpořit jeho další sportovní rozvoj. V letošním roce má o titul zájem také Jindřichův Hradec.

Počátkem tohoto týdne město u rybníka Vajgar navštívila trojice komisařů organizace ACES ve složení Antonio Garde (Španělsko), Lukáš Vorel (Česká republika), Fabrizio Santangelo (Itálie). Jejich úkolem bylo jak projít obsáhlou zprávu městského úřadu takřka o všem, co má ve městě něco společného se sportem, tak navštívit některá ze sportovišť v doprovodu starosty města Michala Kozára.

Podle starosty byl nápad, že se Jindřichův Hradec bude ucházet o zmíněný titul evropského sportovního města pro rok 2025, zcela náhodný. „Obdržel jsem e-mailem informaci, že tato iniciativa existuje. V ten den jsme shodou okolností měli radu města, tak jsme věc probrali. Říkal jsem, že naše město má zajímavou sportovní infrastrukturu, zajímavý počet klubů a že bychom si měli o projektu zjistit další informace. Tak jsme se tomu začali věnovat a dnes jsme v bodě, kdy jsme posuzovaní jako kandidát,“ vysvětlil.

Komise hodnotí vše, co se týká sportu

Jaké podklady bylo pro komisaře potřeba připravit? „Museli jsme zmapovat snad každý detail, který se týká sportu. Ať už to bylo z odborů školství, rozvoje, majetku, od samotných klubů, snažili jsme se nasbírat co nejvíce informací, abychom připravili co nejširší přehled a podklady. Naším záměrem bylo, aby se potencionální zájemci o Jindřichově Hradci dozvěděli co nejvíc, i o možnostech, které tu ohledně sportu jsou, a také o sportovcích, kteří tu působí a působili,“ popsal Michal Kozár.

Podklady pro komisaře si můžete prohlédnout zde.

Jeden z komisařů ACES, Lukáš Vorel, uvedl, že v České republice se o titul hlásí vícero měst. Jindřichův Hradec spadá do kategorie "Town", tedy město s počtem obyvatel do 25 tisíc. „Je potřeba zdůraznit, že kategorie nejsou soutěžní, jde o to, aby dané město splnilo kritéria. Těch je hodně, například infrastruktura sportu, přístup města ke sportu obyvatel, způsob financování sportu, objemy peněz a další. Dohromady nás komisařů působí asi dvacítka, v letošním roce posoudíme napříč celou Evropou asi dvacet nebo třicet měst,“ konstatoval s tím, že o výsledcích bude rozhodnuto zhruba do čtrnácti dnů.

Hradec chystá opravu podlahy v hale a výměnu trávníku na hřišti Na Piketě

„V mezinárodním složení fungujeme v celé Evropě pod hlavičkou Evropské unie, ale nejsme její zaměstnanci, jsme dobrovolníci. Zároveň ale aplikujeme nějakou evropskou politiku, jsme partneři Evropské komise a máme zázemí v Evropském parlamentu. V posledních pěti letech jsme se rozšířili do celého světa pod křídly UNESCO, takže zde zároveň reprezentujeme i tuto organizaci,“ popsal komisař Vorel fungování asociace ACES.

Sportoviště se líbila

Trojice komisařů ACES hodnotí jak podklady, tak i fyzická sportoviště.Zdroj: Karolína BartoškováTrojice komisařů absolvovala prohlídku města zaměřenou na sportoviště. „Začínali jsme v tenisovém centru, pak následoval Tyršův stadion, sokolovna, zimní stadion, fotbalový stadion a hala. Následně jsme se přesunuli do veslařského klubu a pak jsme ještě pokračovali na plavecký bazén, aquapark a vedlejší fotbalový stadion a atletickou dráhu. Zbytek sportovišť jsme prošli virtuálně,“ vypočítal starosta Michal Kozár. Zbytek informací se komise dozví ze zmíněné prezentaci od úřadu, která je pro ně základním dokumentem, ze kterého se v hodnocení vychází. Dokument čítá asi 150 stran a další desítky stran příloh.

Co řešili radní v Hradci? Chodník ve Skrýchově, Hvězdárnu i výtah v knihovně

Komisař Lukáš Vorel program prohlídky ocenil. „Navíc se mi líbí, jak se ke kandidatuře postavil pan starosta tím, že sám prezentoval město a kandidaturu obhajoval. Vždycky se nám hrozně líbí, když se starosta jakéhokoliv města se neschovává za kohokoliv jiného. Starosta šel s kůží na trh a udělal to moc pěkně,“ pochválil. „Pro nás je důležitý přístup města ke sportu, jaké možnosti zde mají občané, děti, senioři. Vaše sportovní specifikum je tady využito na sto procent, třeba už jenom rybníkem Vajgar. Chtěl bych potvrdit naši všeobecnou spokojenost. Samozřejmě že ještě musíme provést několik dalších úkonů, které nám potom umožní ten titul potvrdit, a na ty potřebujeme ještě čas, nicméně můžeme potvrdit, že Jindřichův Hradec je vhodným kandidátem na tento titul za Českou republiku,“ konstatoval Lukáš Vorel.

Zahraniční porotci byli v Hradci spokojení

Další z komisařů, Antonio Garde ze Španělska, poděkoval za vřelost a milé přivítání v Hradci. „Cítím se tady jako doma. Váš projekt na kandidaturu se mi velmi líbí. Chtěl bych poděkovat za to, že se nám vedení město věnovalo po celou dobu. Sportovní infrastrukturu máte dobrou a velikou na město do 25 tisíc obyvatel. A zároveň máte nejrůznější zajímavé sportovní programy. Můj dojem je velmi pozitivní. Držím vám palce ohledně projektu výstavby uceleného sportovního centra a doufám, že za deset let přijedeme znovu a prohlédneme si jej, jak je hotové,“ uvedl.

Zajímavé zakončení školního roku. Středoškoláci si vyprávěli o fotbale v USA

Podle italského komisaře Fabrizia Santangela je Jindřichův Hradec městem šitým přímo na míru jeho obyvatelům. „Tedy tak, aby se v něm dobře žilo. Mám jedno zjištění a jeden návrh. Zjištění, které jsem pozoroval a které se mi líbilo, bylo to, že jak končí škola, tak jsem viděl spoustu dětí a mládeže v parcích, jak něco dělají, nesedí u počítače. A teď ten návrh. Viděli jsme projekt výstavby sportovního areálu, který v současné době potřebuje modernizaci. Návrh zní, že až to postavíte, tak se vrátíme, ale už budete muset kandidovat v kategorii nad 25 tisíc obyvatel. Takže s tím musíte něco udělat,“ řekl se smíchem. „Gratuluji a myslím si, že se uvidíme v Bruselu na ceremonii předání titulů Evropským městům sportu,“ dodal.

Závěrem se nabízí otázka, k čemu Jindřichovu Hradci případný titul Evropského města sportu 2025 bude. „Jedna věc je město, druhá věc jsou kluby. Když uspějeme, budou moci titul používat všichni, kteří u nás působí. Tedy budeme komunita, která bude společně tvořit Evropské město sportu 2025. I kluby budou moci značku využívat a prezentovat se s ní a lákat nové zájemce. I kdyby nám to přineslo "jen" PR a přitáhlo to víc lidí ke sportu, tak je to veliký úspěch,“ zhodnotil starosta Michal Kozár.