V pondělí 17. června začala úplná uzavírka mostu v jindřichohradecké Nežárecké ulici. Pojďte se s námi podívat na detaily stavby, na termíny, uzavírky a městem stanovené objížďky i obchůzky.

Most přes Nežárku v Jindřichově Hradci. | Video: Jana Urbanová

Stavební práce při nutné rekonstrukci mostu přes Nežárku pod Nežáreckou branou budou podle současných plánů ztěžovat život Hradečákům až do 30. listopadu večer.

Kudy mají jezdit řidiči?

Objížďka, kterou stanovil městský úřad, začíná na křižovatce Vídeňské a Václavské ulice (u Alžběty). Řidiči odtud musí na semafory do Václavské, z nich dolů do Mlýnské a kolem jezu U Devíti mlýnů směrem ke křižovatce s odbočkou na Políkno. Odtud se už dá zajet do Nežárecké ulice.

Protože je zároveň rozkopaná Janderova ulice (na etapy až do 30. září), nedá se projet za kostelem, kolem 2. základní školy a dolů Janderovou kolem ZUŠky. Auta se alternativně mohou vydat po nábřeží, Růžovou, na Masarykovo náměstí, Klášterskou, kolem pošty a gymnázia na křižovatku na Pražskou a odtud přes most a Bratrskou ulicí.

Objížďka pro řidiče.Zdroj: Městský úřad J. Hradec

Dopravní situace u mostu.Zdroj: Městský úřad J. Hradec

A co chodci?

Pěší se na opravovaném mostě budou moci pohybovat podle aktuálního postupu stavebních prací.

Starosta města Michal Kozár už dříve pro Deník přiblížil: „Se zhotovitelem jsme domluveni, že pokud to půjde, bude se snažit chodce pouštět stavbou v rozsahu toho, co bezpečnost práce dovolí. Ale samozřejmě po odstranění mostovky nebudou moci procházet ani pěší.“ Doplnil, že po následném obnovení mostovky by mohl pro chodce vzniknout koridor, kudy by případně mohli procházet.

Pěší se tak mohou vydat podobnou trasou jako řidiči - dolů pod zámek, kolem jezu a nahoru na Karlov. Obchozí trasa, kterou doporučil městský úřad, vede od mostu spodem po cyklostezce kolem řeky, kolem hřiště, přes Naxerovu lávku a Mertovy sady. Za tmy a v případě deštivého počasí však tato trasa není zrovna nejlepším řešením.

Obchůzka pro pěší.Zdroj: Městský úřad J. Hradec

Velkou rekonstrukci mostu přes Nežárku provádí pro město firma MS STAVMONT s.r.o. za cenu 13,43 milionu korun bez daně.

Obnova mostu spočívá především v náhradě stávající nosné konstrukce. Dále firma nově vybuduje železobetonové úložné prahy se závěrnými zídkami a nové příslušenství mostu. Součástí prací je také nový vodovod v části ulice bezvýkopovou metodou včetně nových vodovodních přípojek.