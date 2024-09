Kromě běžných prohlídek prostor jindřichohradeckého hradního a zámeckého komplexu dostanou návštěvníci možnost vystoupat zdarma na osm set let starou Černou věž. Hlavním lákadlem ale jistě bude ukázka vaření ve středověké Černé kuchyni.

close info Zdroj: Archiv zámku zoom_in Černá kuchyně jindřichohradeckého zámku.„Naši průvodci pohovoří krátce o historii budovy a následně předají slovo paní Monice Černé, autorce publikace Gastronomie českého středověku, která vás provede světem středověkého kulinářství. Přenesete se do doby před více než pěti sty lety, kdy byla vybudována zdejší Černá kuchyně, a okusíte, na jakých laskominách si Páni z Hradce pochutnávali. Seznámíte se také s tím, jaké nádobí a postupy se k přípravě pokrmů užívaly,“ pozval kastelán Jan Mikeš.

Prohlídky Černé kuchyně se o víkendu chystají každou hodinu, v sobotu konkrétně od 10 do 16 hodin a v neděli od 10 do 13 hodin. Vstupenky je možná koupit také předem on-line zde.

Už od čtvrtka 12. září až do neděle 15. září bude také v Královském sálu Gotického paláce (vstup ze III. nádvoří) k vidění výstava nazvaná Zámecký pivovar v časech své krásy. Tu připravilo zámecké pracoviště Státního okresního archivu a více jsme o ní informovali zde:

Do dnů evropského historického dědictví se o nadcházejícím víkendu zapojí i Muzeum Jindřichohradecka. To návštěvníkům v sobotu 14. září zdarma zpřístupní expozice muzea v budově na Balbínově náměstí, ale pozor, pouze v čase od 15 do 17 hodin.

Na netradiční prohlídku pak v sobotu můžete zavítat do Muzea fotografie a moderních obrazových médií. V 17:30 a v 19:30 hodin vás na procházce bývalou jezuitskou kolejí doprovodí průvodci v kostýmech a rolích Adama II. z Hradce a Kateřiny z Montfortu, tedy zakladatelů někdejší koleje.

close info Zdroj: archiv T. Švédy zoom_in Vzácná malba v prostorách muzea fotografie.„Prohlídka začne v honosně vymalovaném refektáři jezuitské koleje se znaky donátorů, kde poznají jejich pohnuté osudy v dramatickém ztvárnění. V rámci prohlídky komplexu jezuitské koleje nejenže návštěvníci zhlédnou unikátní malbu jednoho z prvních vyobrazení veřejné pitvy, ale budou mít možnost nahlédnout do prostor, které nejsou v běžné prohlídkové trase přístupné, jako je například jezuitská krypta v kapli sv. Maří Magdaleny, ve které nalezli místo posledního odpočinku kromě bratří jezuitů i Slavatové včetně jejich nejslavnějšího představitele Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka,“ přiblížilo muzeum.

Pozor, počet návštěvníků na každou prohlídku je omezený (na 30 lidí). Vstupenky předem si můžete zakoupit na webu muzea zde.