Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Památkový areál státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci je se svou rozlohou 3,5 hektaru třetím největším v zemi, hned po Pražském hradu a zámku v Českém Krumlově. V letních měsících nabízí návštěvníkům prohlídku dvou základních okruhů - renesančního Adamova stavení a gotického paláce. Samostatně pak můžete navštívit Černou věž a černou kuchyni, v létě též fungují prohlídky zaměřené na rodiče s dětmi. Otevřeno je každý den kromě pondělků, a to od 9 do 17 hodin. Více na www.zamek-jindrichuvhradec.cz.

Zámek Orlík

close info Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová zoom_in Zámek Orlík. Zámek Orlík uchvátí každého návštěvníka svou jedinečnou krajinnou polohou na břehu orlického jezera, okouzlí romantickými interiéry s bohatými sbírkami a neméně zaujme i svými dějinami. Během letních prázdnin je turistům otevřen denně kromě pondělků od 9 do 17 hodin. Během července a srpna se prohlídky zámku konají zhruba ve 20 - 40minutových intervalech. Trvají 50 - 60 minut a poslední prohlídka začíná zároveň se skončením otevírací doby. Plné vstupné je 450 korun.

Zřícenina hradu Šelmberk

Návštěva dominanty na Mladovožicku -zříceniny hradu Šelmberk opravdu stojí za to. Hrad vznikl na skalním ostrohu nad údolím řeky Blanice před rokem 1318, kdy je poprvé písemně zmiňován. Od dvacátých let 19. století je věž hradu upravena na rozhlednu. Jedná se o volně přístupnou zříceninu, která patří už od roku 1940 do majetku města Mladé Vožice. V roce 2007 převzalo správu nad hradním areálem občanské sdružení Danar, které zde realizuje projekt historicko-řemeslně vzdělávacího centra a pořádá na Šelmberku řadu kulturních akcí pro veřejnost, zejména pak pro mládež.

V podhradí Šelmberku se nachází pohádkový mlýn. Má vodníka i rybník plný kaprů.

Zámek Vimperk

close info Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková zoom_in Zámek Vimperk. Vimperský původně hrad byl založen kolem poloviny 13. století nejspíše králem Přemyslem Otakarem II. jako strážní pevnost nad prastarou stezkou vedoucí z Bavorska do Čech. Na počátku 17. století kupují panství Novohradští z Kolovrat a proměňují zámek ve své rodové sídlo. Volf Novohradský z Kolovrat s manželkou Juditou, rozenou ze Šternberka, a jejich syn Jáchym stojí jako stavebníci za rozsáhlými renesančními úpravami Horního zámku a vybudováním renesančního Dolního zámku ve tvaru písmenu „U“. V době normalizace byly na zámku Kanceláře správy velkostatku se stávají kancelářemi Jihočeských státních lesů a od roku 1961 část zámku využívá ještě městské muzeum. V roce 2010 je zámek prohlášen národní kulturní památkou a na pokraji havarijního stavu jej v roce 2015 přebírá Národní památkový ústav. Ten rozšiřuje zpřístupnění zámku, navazuje na tradici muzea, nyní pod názvem Muzeum Vimperska, a započíná s postupnou památkovou obnovou areálu. Hotovo by mohlo být za zhruba rok.

V současné době mají turisté na výběr pět prohlídkových tras. Vstupné se pohybuje od 120 do 200 korun. V červenci je zámek otevřen vždy od úterý do neděle od 10:00 do 16:30.

Od 10:00 do 16:30 (poslední vstup) jsou otevřeny expozice Muzea Vimperska, prohlídka Muzea Vimperska je bez průvodce.

Tvrz Drslavice

V minulosti byly Drslavice jedním ze dvanácti nejvýznamnějších míst rožmberského panství. Svůj pokoj měl v drslavické tvrzi i slavný Petr Vok z Rožmberka. V osadě býval pivovar a šest hospod. Úpadek obce přišel ve chvíli, kdy došlo na odklon novějších obchodních cest. Její současný majitel Zdeněk Švejda vlastní tvrz od devadesátých let minulého století. Vzdal se kariéry stíhacího pilota, vykoupil podíly ostatních a stal se jediným vlastníkem. Od té doby tvrz opravuje a zvelebuje. V bedekru sice sice turista Drslavickou tvrz hledat marně. Otevírací doba není stanovena. „Pokud má někdo zájem, rád ho tvrzí provedu,“ říká Zdeněk Švejda. Jen pár vyvoleným ale ukáže i místnosti, které s manželkou Věrou obývají. Nyní obývají dvě patra. „Za ta léta jsme ale spali snad v každé místnosti, jen na sál jsme se vrátili čtyřikrát,“ uzavírá Zdeněk Švejda, majitel Drslavické tvrze poblíž Prachatic. Ale přijde i chvíle, kdy tam turisté složí hlavu. Švejdovi tvrz postupně opravují a i pokojíky pro zbloudilé pocestné se tam najdou. Stejně jako krčma, kterou Zdeněk Švejda vytvořil vlastníma rukama a čas od času krásně voní medovinou.

Zámek Blatná

Architektonický skvost obehnaný vodním živlem a nádhernou přírodou, to je zámek Blatná, sídlo rodu Hildprandtů. Dnešní zámecký soubor Blatná patří nesporně mezi stavebně-historicky nejhodnotnější a architektonicky nejvýznamnější památky svého druhu u nás. Svou dlouhou historií, svébytnou architekturou ve vzácně dochovaném prostředí parků a vodních ploch i současným stavem se řadí ke klenotům mezi hradními komplexy. Vedle Švihova a Červené Lhoty je jedním z nejzachovalejších vodních panských sídel v České republice. Stavebně historický vývoj učinil z tohoto objektu pozoruhodnou ukázku uměleckých slohů minulých staletí, a protože se během svého vývoje nacházel převážně v držení významných šlechtických rodů, byla Blatná místem, kde se rodily a přetvářely dějiny střední Evropy.

Per angusta, Ad Augusta – Přes překážky k vznešenosti – tak zní motto šlechtické rodiny, která nalezla na Blatné svůj domov. Svobodní pánové z Hildprandtu, tyrolská šlechta původně pocházející z hornorakouké obce Ottenhausen, získali šlechtictví roku 1530 od císaře Karla V. a v roce 1579 byli přijati mezi říšskou šlechtu. V roce 1629 se stali českými šlechtici a posléze byli povýšeni na svobodné pány. Jan Reinhard, se stal za Rudolfa II. císařským radou a vykonával jakousi supervizi v účtárně České koruny.

Více se o zámku Blatná i osudech jeho pánů dozvíte na prohlídkách, které vás zavedou do historie od od dubna do října. Za návštěvu jistě stojí i zámecký park známý z pohádky Šíleně smutná princezna, ve kterém vás přivítá řada milých obyvatel. Patří mezi ně stádo ochočených daňků, alpaky i pávi.

Více na: www.zamek-blatna.cz

Vltavotýnské podzemní chodby

close info Zdroj: jiznicechy.cz zoom_in Vltavotýnské podzemní chodby. Tajemný středověký labyrint v podzemí města slibuje adrenalinovou prohlídku. Projdete sklepním bludištěm, prožijete tajemné pověsti o ohnivém kočáru a čertovi, navštívíte dno studny a při cestě na denní světlo prozkoumáte dvě expozice věnované naučným stezkám Velký Depot a Potahová stezka. Další části rozlehlého vltavotýnského podzemí na zpřístupnění čekají. Prohlídka podzemních chodeb není vhodná pro osoby s pohybovým omezením či pro osoby se strachem ze stísněných prostor. Zákaz vstupu mají děti do 6 let.

Labyrint podzemních chodeb vytvořený ve středověku byl ručně ražen ve skalnatém podloží. Trasa je dlouhá přes 160 m, je třeba ji projít oběma směry, celková délka prohlídky je tedy asi 320 m. Možné důvody vzniku: zásobárna vody, úkryt nebo těžba.