Záměr byl na úřední desce vyvěšený od 1. do 22. března, zájemci museli nabídnout více než 8,1 milionu korun a také předložit plán budoucího využití penzionu. Pro připomenutí, město penzion koupilo v roce 2018 a zaplatilo za něj 3,4 milionu.

Místostarosta Radim Staněk na jednání zastupitelů uvedl, že se o koupi penzionu přihlásila jedna jediná zájemkyně. „Přišla jedna nabídka od paní Jany Drobilové Holcové, nabídka činila 8 151 000 korun a záměr využití objektu byl splněn,“ řekl.

Jako jediný z 26 přítomných zastupitelů se do diskuze k tématu přihlásil bývalý starosta města Stanislav Mrvka.

„Při projednávání záměru prodeje jsme se jako klub vyjádřili zdržením při hlasování, protože jsme neměli úplně pocit, že prodej je nejvhodnější forma. A za uplynulou dobu se náš názor nezměnil. To není nic proti paní kupující, velmi dobře se známe, mnohokrát spolupracovala s městem, ale chtěl bych se na to podívat z jiného pohledu. Co se týká prodeje majetku funkčních celků, byl jsem vždy zásadně proti. Ano, není ekonomicky výhodný. Ale co všechno je ekonomicky výhodné z toho, co je pro lidi? Nevýhodná jsou sportoviště, plovárna, tenisové centrum… A všude se to řešilo formou pronájmu nebo výpůjčky. Proč to není řešené pronájmem i tady? Město by na Oboře jednou mohlo udělat krásné odpočinkové centrum pro obyvatele. Děláme zvláštní výjimku. Z toho důvodu náš klub tento prodej nepodpoří,“ vysvětlil Stanislav Mrvka.

Hlasování o prodeji Obory nebylo jednomyslné. Z přítomných 26 zastupitelů byl jeden proti prodeji a 7 se jich hlasování zdrželo. 18 hlasů, tedy potřebná většina, ale prodej stvrdilo.

Jmenovité hlasování o prodeji penzionu Obora. Zelená - souhlas s prodejem, žlutá - zdrželi se hlasování, červená - proti prodeji, modrá - omluveni z jednání.Zdroj: archiv města

Plány na přestavbu a úpravu Obory od zájemce o koupi, promítané na zastupitelstvu:

Dokumenty promítané na jednání zastupitelstva.Zdroj: archiv města

