Aktuální situaci v Jindřichově Hradci přiblížil ve čtvrtek před polednem starosta města Michal Kozár. Jak vysvětlil, upouštění rybníka Vajgar se řídí standardním manipulačním řádem. „Byl vydán pokyn, aby na trase Hamerského potoka, kterým Vajgar končí, došlo ke snížení hladin. Očekáváme snížení hladiny Vajgaru asi o dvacet centimetrů, což by mělo postačovat k tomu, aby se dala zachytit případná přívalová srážka. Samozřejmě nelze předvídat, kolik vody doopravdy spadne, ale pracujeme na tom. Z rybníka v tuto chvíli odtéká voda rychlostí asi šest až sedm kubíků za vteřinu. Až se dosáhne požadované hladiny, odtok se přibrzdí a budeme čekat na vývoj povodňové situace,“ konstatoval.

Vedení města též na případné problematické situace v příštích dnech připravilo městskou policii. I strážníci, kteří nebudou přímo ve službě, musejí být v případě potřeby dostupní a připravení. „Co se týče dobrovolných hasičů, tak ti, jak jsme už avizovali, mají předpřipravené pohotovostní pytle s pískem a další mají připravené k pytlování,“ připomněl starosta.

Rybníky se upouští i na Třeboňsku, opatření koordinuje kraj

Situace na Jindřichohradecku byla ve čtvrtek kolem poledne prozatím relativně klidná. „To se ale může kdykoliv změnit. Podle vývoje se bude operativně přistupovat k opatřením, která se budou koordinovat s Jihočeským krajem. Ten už zahájil kroky na snížení nebo na retenci vody pro Nežárku a Lužnici zejména v oblasti Třeboně, kde to potom může následně kulminovat,“ uvedl Michal Kozár.

Třeboňskem se zabývala také krajská povodňová komise, která se sešla už ve středu večer. „Povodňové komise se účastnil i zástupce Rybářství Třeboň, které již podle jeho informací upouští největší rybníky na Třeboňsku a snaží se tak připravit své rybníky pro případné zadržení většího množství vody,“ potvrdil jihočeský hejtman Martin Kuba. Další jednání krajské povodňové komise se plánuje na čtvrteční osmou hodinu večer.

Hradecký starosta Michal Kozár také sdělil, že ohrožená či kritická místa ve městě a jeho okolí nelze vždy jednoznačně určit. „Vzpomeňme si, že minulý rok jsme zažili lokální průtrž, která způsobila problémy v Děbolíně. To může nastat kdekoliv po celém území. Co se týče samotných řek, tak ty se povodí snaží stáhnout na přípustnou hladinu, aby byly schopny pojmout hodně vody a aby v případě kulminace nedošlo k velkým škodám. Situaci jistě monitorují i provozovatelé soukromých rybníků, může se ale stát, že někdo vodu nevypustí dostatečně a pak se problémy projeví na celé další délce toku. Obecně jsou vždy ohrožena místa blízko vodních toků, případně když jsou na slabším podloží, které by mohlo hrozit sesuvem. Hrozí také pády stromů, protože se k dešti má přidat i silný vítr. Je proto potřeba dbát zvýšené opatrnosti, zabezpečit si movitý majetek a předejít těmto škodám. Vyloučit se to však nedá. Sami nevíme, jak se bude situace v následujících dnech vyvíjet. Budeme ale s nadějí hledět na neděli, kdy to má ustat,“ dodal starosta.

Podle meteorologů mohou srážky dosáhnout podobných stavů jako při povodních v roce 2002. Takhle to tehdy vypadalo na Jindřichohradecku:

Zrušené páteční trhy, zavřená rozhledna

Už včera (ve středu) informoval hradecký odbor životního prostředí sms zprávami obyvatele, kteří jsou podle povodňového plánu v ohrožených skupinách. Město rovněž pro distribuci aktuálních informací plánuje využít mobilní rozhlas i sociální sítě.

Zároveň také dochází k rušení akcí. Aktuálně město zrušilo páteční farmářské trhy na Masarykově náměstí a až do odvolání, minimálně do 15. září, uzavřelo veřejnosti rozhlednu na Rýdově kopci u Děbolína. Už dříve jsme informovali, že se o víkendu nebudou konat ani Hry bez hranic místních částí v Děbolíně a akce pro děti v Buku.

Na předpovídané extrémní počasí se chystají i energetici. Roman Šperňák z E.ONu sdělil: „Vývoj počasí a všechny jeho predikce pečlivě monitorujeme a vyhodnocujeme možná rizika. Zvyšujeme pohotovosti napříč celým našim distribučním územím a máme připravený dostatek pracovníků i potřebnou techniku, abychom mohli řešit případné problémy. Spolupracujeme také se složkami integrovaného záchranného systému, preventivně jsme aktivovali i vlastní krizové řízení a podle vývoje situace v jednotlivých regionech budeme přistupovat k potřebným opatřením.“